Nissan電動休旅「高性能版歐洲開賣」！Ariya Nismo劍指歐洲勁敵

圖文／7Car 小七車觀點

繼去 (2024) 年 1 月稍早，Nissan 於 2024 東京改裝車展上首度亮相 Nismo 首款量產純電作品 - Ariya Nismo，並宣告未來將進軍海外市場後，如今終於在歐洲迎來上市發售。Nissan Europe 近日於官網宣布正式於歐洲市場 (塞浦路斯、馬耳他和北愛爾蘭除外)發表 Ariya Nismo，該車是基於 Ariya e-4ORCE 版本升級而來，針對外觀、內裝及動力進行大幅提升，並以單一動力規格提供，產品定位為中型性能休旅，原廠目標鎖定歐系純電性能休旅。其在德國市場正式建議售價為 63,990 歐元起，折合新臺幣為 217.5 萬元起。

Ariya NISMO 集結電動性能於一身，亦是 EV NISMO 的旗艦車型。在外觀方面，Ariya Nismo 遵循其它 Nismo 車型的傳統，分別於前後保險桿、側裙換上 Skyline NISMO 專門開發的部品，同時具備新一代 NISMO 道路版車型的相同元素，如鮮紅色的裝飾以及 NISMO 徽飾，讓人一眼就能認出是一款 NISMO 車型。其前保險桿下方加入更向外延伸的定風翼，能有效增加下壓力並減少空氣阻力，有助於提升高速行駛時的穩定性。

車側部分則搭載 20 吋的 Nismo 專屬黑色輪圈，進一步提升運動氛圍。車尾則在後擋風玻璃上下緣加入擾流板設計，能夠提升車尾的下壓力。後保桿下方同樣有紅色線條和空氣分流器設計，值得一提的是此套件還在中央加入一組剎車燈，向 F1 賽車上的方形剎車燈致敬。

進入車內，全車以黑色內裝作為基底，輔以大量的紅色元素提昇熱血氛圍，方向盤上也配備紅色的回正標和縫線。同時中控台和座椅上都有 Nismo 徽飾，車 輛啟閉鍵也變成了 Nismo 紅色。

動力配置方面，歐規 Ariya NISMO 是基於 Ariya Evolve e-4ORCE 車型升級而來，採用總容量為 91kWh 之電池組，在原廠進行動力強化升級後，其最大輸出功率一舉提升至 320kW(435PS)，並擁有高達 600Nm 的峰值扭力，另享有 NISMO 部門專屬的加速調校，可實現更強勁的加速感受。此外據原廠指出，Ariya Nismo 還具有專屬的 Nismo 駕駛模式，在啟動該模式後，其油門靈敏度將調整至最大，並且還有模擬 Formula E 方程式賽車聲浪。

國內市場方面，Nissan 總代理裕隆日產汽車於今年 (2024) 7 月 25 日宣布正式發表 Nissan Ariya 車系，並宣布當日起正式在台上市，提供標準版 (168.9 萬元起) 與增程版 (188.9 萬元起) 兩種車型，建議售價與先前預售價格相比調降 1 萬元，今年配額僅 200 台，目前預售訂單已超過 150 張。而本站 7Car<小七車觀點> 於今年稍早時亦有針對 Ariya 增程版進行試駕體驗，有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]。