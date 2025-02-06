ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Nissan電動休旅「高性能版歐洲開賣」！Ariya Nismo劍指歐洲勁敵

圖文／7Car 小七車觀點

繼去 (2024) 年 1 月稍早，Nissan 於 2024 東京改裝車展上首度亮相 Nismo 首款量產純電作品 - Ariya Nismo，並宣告未來將進軍海外市場後，如今終於在歐洲迎來上市發售。Nissan Europe 近日於官網宣布正式於歐洲市場 (塞浦路斯、馬耳他和北愛爾蘭除外)發表 Ariya Nismo，該車是基於 Ariya e-4ORCE 版本升級而來，針對外觀、內裝及動力進行大幅提升，並以單一動力規格提供，產品定位為中型性能休旅，原廠目標鎖定歐系純電性能休旅。其在德國市場正式建議售價為 63,990 歐元起，折合新臺幣為 217.5 萬元起。

Ariya NISMO 集結電動性能於一身，亦是 EV NISMO 的旗艦車型。在外觀方面，Ariya Nismo 遵循其它 Nismo 車型的傳統，分別於前後保險桿、側裙換上 Skyline NISMO 專門開發的部品，同時具備新一代 NISMO 道路版車型的相同元素，如鮮紅色的裝飾以及 NISMO 徽飾，讓人一眼就能認出是一款 NISMO 車型。其前保險桿下方加入更向外延伸的定風翼，能有效增加下壓力並減少空氣阻力，有助於提升高速行駛時的穩定性。

車側部分則搭載 20 吋的 Nismo 專屬黑色輪圈，進一步提升運動氛圍。車尾則在後擋風玻璃上下緣加入擾流板設計，能夠提升車尾的下壓力。後保桿下方同樣有紅色線條和空氣分流器設計，值得一提的是此套件還在中央加入一組剎車燈，向 F1 賽車上的方形剎車燈致敬。

進入車內，全車以黑色內裝作為基底，輔以大量的紅色元素提昇熱血氛圍，方向盤上也配備紅色的回正標和縫線。同時中控台和座椅上都有 Nismo 徽飾，車 輛啟閉鍵也變成了 Nismo 紅色。

動力配置方面，歐規 Ariya NISMO 是基於 Ariya Evolve e-4ORCE 車型升級而來，採用總容量為 91kWh 之電池組，在原廠進行動力強化升級後，其最大輸出功率一舉提升至 320kW(435PS)，並擁有高達 600Nm 的峰值扭力，另享有 NISMO 部門專屬的加速調校，可實現更強勁的加速感受。此外據原廠指出，Ariya Nismo 還具有專屬的 Nismo 駕駛模式，在啟動該模式後，其油門靈敏度將調整至最大，並且還有模擬 Formula E 方程式賽車聲浪。

國內市場方面，Nissan 總代理裕隆日產汽車於今年 (2024) 7 月 25 日宣布正式發表 Nissan Ariya 車系，並宣布當日起正式在台上市，提供標準版 (168.9 萬元起) 與增程版 (188.9 萬元起) 兩種車型，建議售價與先前預售價格相比調降 1 萬元，今年配額僅 200 台，目前預售訂單已超過 150 張。而本站 7Car<小七車觀點> 於今年稍早時亦有針對 Ariya 增程版進行試駕體驗，有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：NissanAriyaNismo電動車休旅車汽車新車電動休旅SUV汽車新車性能

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

推薦閱讀

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

最新文章

Nissan電動休旅高性能版歐洲開賣2025-02-06

賓士性能轎跑美國發表、叫戰M52025-02-05

福斯美規ID.4新年式登場2025-02-05

Peugeot「跨界、休旅」換全新油電2025-02-05

Honda暢銷7人座MPV搖身變露營車2025-02-05

Honda與Nissan世紀合併恐破局2025-02-05

保時捷Taycan創冰上最長甩尾紀錄2025-02-05

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見2025-02-05

福特國產Focus全車系新年式登場2025-02-05

小米「全新電動休旅YU7」今年上市2025-02-05

熱門文章

「TOYOTA全新油電Vios」現身2025-02-05

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見2025-02-05

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見2025-02-04

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

Peugeot「跨界、休旅」換全新油電2025-02-05

福特國產Focus全車系新年式登場2025-02-05

Nissan電動休旅高性能版歐洲開賣2025-02-06

Honda暢銷7人座MPV搖身變露營車2025-02-05

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋2025-02-05

賓士性能轎跑美國發表、叫戰M52025-02-05

相關新聞

賓士AMG GT63 S E Performance登陸北美！831匹V8油電動力叫戰M5

賓士AMG GT63 S E Performance登陸北美！831匹V8油電動力叫戰M5

豐田獨資上海建廠！　「陸產LEXUS純電車」2027年亮相

豐田獨資上海建廠！　「陸產LEXUS純電車」2027年亮相

福斯美規ID.4新年式登場！取消入門款再漲價、折新台幣148萬起

福斯美規ID.4新年式登場！取消入門款再漲價、折新台幣148萬起

117.9萬！Peugeot「跨界、休旅」換全新油電　愛快羅密歐多品牌今年見

117.9萬！Peugeot「跨界、休旅」換全新油電　愛快羅密歐多品牌今年見

Honda「暢銷7人座MPV」搖身變露營車！可客製化、還有掀頂設計

Honda「暢銷7人座MPV」搖身變露營車！可客製化、還有掀頂設計

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見！1.5升動力省油省稅金

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見！1.5升動力省油省稅金

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

117.9萬！Peugeot「跨界、休旅」換全新油電　愛快羅密歐多品牌今年見

117.9萬！Peugeot「跨界、休旅」換全新油電　愛快羅密歐多品牌今年見

降價3-9萬！福特「國產Focus全車系」新年式登場、頂規配備再升級

降價3-9萬！福特「國產Focus全車系」新年式登場、頂規配備再升級

Nissan電動休旅「高性能版歐洲開賣」！Ariya Nismo劍指歐洲勁敵

Nissan電動休旅「高性能版歐洲開賣」！Ariya Nismo劍指歐洲勁敵

Honda「暢銷7人座MPV」搖身變露營車！可客製化、還有掀頂設計

Honda「暢銷7人座MPV」搖身變露營車！可客製化、還有掀頂設計

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366