141萬起！「新Audi A3、全新Q6 e-tron休旅」台灣預告　掀背車打頭陣

▲台灣Audi預告2款重磅新車！小改款A3第1季先報到。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Audi農曆新年後狂推新車，繼本周剛上市的新Q4 e-tron後，原廠再度釋出重磅新車預告，小改款Audi A3 Sportback掀背車第1季登台，而全新Q6 e-tron休旅也釋出預售價接單，預計會在A3 Sportback之後接棒上場！

▲改款新A3 Sportback預售價141萬起。

去年默默下架的舊款Audi A3 Sportback，即將在今年第1季以小改款之姿重新登台，新Audi A3預售價141萬起開始接單，融合最新的設計語彙，輔以進化的燈光技術和輕巧流線身型共組新設計亮點，刷新Audi豪華掀背之風貌。

Audi A3 Sportback 全面搭載1.5 升4缸渦輪增壓引擎，並結合48V輕型複合動力系統，不僅省稅金，輕油電還能省油、省荷包。

▲Q6 e-tron提供3款車 型，售價269萬起。

今年又有全新電動休旅選擇，Audi Q6 e-tron 為首款採用全新電動平台PPE(Premium Platform Electric) 打造的電動休旅，新作陣容共提供 Audi Q6 e-tron、Q6 e-tron quattro S line 運動版與 SQ6 e-tron 3款車型選擇。

3款車型預售價269、319、369萬，受惠全新電動平台PPE(Premium Platform Electric)技術與800V 架構之下，Audi Q6 e-tron搭載 83kWh / 100 kWh電池組，可分別支援最大快充效率 225 /270 kW，使用CCS 2充電規格，充電10分鐘即可行駛約255公里；車系陣容續航力最高可達625 公里。

▲入門為後驅，其他2款採四驅。

入門Q6 e-tron後驅擁有252匹馬力，Q6 e-tron quattro S line 運動版則為quattro 智慧型四輪傳動系統，可輸出最高387匹馬力，雙車型皆標配S sport 運動化懸吊系統。

性能擔當 Audi SQ6 e-tron 則不僅搭載quattro 智慧型四輪傳動系統，更配有S 車型專屬氣壓懸吊，可輸出最大馬力489匹馬力，0-100公里加速4.4秒完成，全車系透過one-pedal driving藉由動能回充提升能源使用效率。