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「TOYOTA、LEXUS全新電動車」跟特斯拉打價格戰！上海設廠預計後年問世

▲豐田集團與大陸上海政府合作，計劃在地生產電動車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲豐田集團與大陸上海政府合作，計劃在地生產電動車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

加速拓展大陸電動車版圖，以及朝碳中和綠能發展為目標，豐田集團TOYOTA、LEXUS與大陸上海展開合作，將在上海金山區設置專為電動車生產基地與研發公司，計劃於2027年開始正式生產全新電動車！此舉當然也是為了能與特斯拉與其他電動車競品一博，利用地生產更有成本優勢的全新電動車來打價格戰。

▲豐田集團與大陸上海政府合作，計劃在地生產電動車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲與大陸廣汽豐田、一汽豐田加深合作，豐田集團計劃在當地打造全新的LEXUS電動車。

在大陸市場，TOYOTA bZ3C、bZ3X、bZ3目前都是當地專屬的電動車，為了再加速大陸電動車市場普及，豐田集團將與大陸一汽、廣汽繼續合作，設立新廠區與公司，為生產TOYOTA、LEXUS全新電動車鋪路。

▲豐田集團與大陸上海政府合作，計劃在地生產電動車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲LEXUS於大陸生產的全新電動車，售價將比RZ更有成本售價優勢。

豐田在官方新聞稿表示，在共同奔赴實現綠色低碳發展為前提，豐田將一如既往與中國一汽、廣汽集團等合作夥伴開展相關事業發展，本次又與上海市政府達成合作意向。雙方將在相關部門的指導與支持下，包括物流網絡、產業鏈上下游相關企業合作，發展氫能、智能自動駕駛、電池回收再利用等領域先進技術應用等。

目前LEXUS在大陸市場僅有RZ全球戰略化電動車，而設立新公司、廠區目的，就是為了透過在地生產，進而達到壓低成本、售價，讓全新電動車在售價上能與其他特斯拉等其他品牌一博。

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