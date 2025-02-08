ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣Volvo「最便宜的EX30電動休旅來了」！確定2月底發表　頂規179萬

▲Volvo EX30於官方臉書釋出預告，計劃2月26日登台。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo EX30於官方臉書釋出預告，計劃2月26日登台。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

才剛過完新年，台灣又有便宜實惠的豪華電動休旅新選擇！台灣Volvo釋出最新預告，全新的EX30電動休旅將在2月26日與台灣車迷相見。

▲經銷端流出EX30車型規格，有望在年底上陣！（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo經銷端日前釋出頂規預售價179萬。

日前Volvo經銷商才釋出EX30接單訊息，頂規「Ultra」採69kWh度電池、雙馬達四驅，馬力428匹，續航力表現為460公里。配備則有HK高級音響、全景玻璃車頂、19吋鋁圈、12.3吋多媒體螢幕、雙前電動調整座椅等，經銷端接單價179萬。

▲經銷端流出EX30車型規格，有望在年底上陣！（圖／翻攝自Volvo）

▲經銷端流出EX30車型規格，有望在年底上陣！（圖／翻攝自Volvo）

▲發表日有望再帶來售價更便宜的中階款。

隨著2月底發表大日子越來越近，除了頂規的「Ultra」車型，發表日當天有望帶來「Plus」中階款，採單馬達後驅，與雙馬達相同為69kWh度電池，擁有272匹馬力，續航力480公里，至於入門的「Core」為51kWh電池，但預計會在今年稍晚推出，首波發表預計會以「Core」、「Ultra」2款車型為主。

即將上市的Volvo EX30是台灣上半季的豪華電動車新黑馬，是不少車迷相當期待車款，如今台灣原廠終於克服產地限制，今年迎來Volvo EX30要來搶攻競爭激烈的200萬內電動車戰區。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：VolvoXC60XC90EX90V60S60電動車休旅車新能源EX30新車預報

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【身體刺小一點】友刺青太痛臨時「改圖」 她炸出魔性笑聲XD

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

台灣Volvo「最便宜的EX30電動休旅來了」2025-02-08

【周焦點】TOYOTA油電7人座開賣2025-02-08

「TOYOTA神車休旅」大陸大降價2025-02-08

Honda豪砸10億美元改造美國產線2025-02-08

Lexus公布2024銷量全球賣破85萬輛2025-02-07

光陽全新旗艦電動機車上半年亮相2025-02-07

速霸陸美規「油電森林人」亮相2025-02-07

MINI Countryman E預售178萬起2025-02-07

中華J Space訂單破6500張2025-02-07

BMW「電動M3」首支預告片2025-02-07

熱門文章

光陽全新旗艦電動機車上半年亮相2025-02-07

「TOYOTA神車休旅」大陸大降價2025-02-08

Lexus公布2024銷量全球賣破85萬輛2025-02-07

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產2025-02-06

Honda豪砸10億美元改造美國產線2025-02-08

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

台灣「2025年7人座新車」推薦2025-02-02

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見2025-02-04

中華J Space訂單破6500張2025-02-07

Nissan終止與Honda合併案2025-02-07

相關新聞

Honda豪砸10億美元「改造美國產線」！油車電車靈活生產還顧環保

Honda豪砸10億美元「改造美國產線」！油車電車靈活生產還顧環保

光陽「全新旗艦電動機車」上半年開賣！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈

光陽「全新旗艦電動機車」上半年開賣！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈

Nissan終止與Honda合併案　傳有望與鴻海合作、「關鍵人」是他

Nissan終止與Honda合併案　傳有望與鴻海合作、「關鍵人」是他

BMW「新2系列Coupe、M2」2／13登台　內裝升級、手排M2限量導入

BMW「新2系列Coupe、M2」2／13登台　內裝升級、手排M2限量導入

台灣「大改款速霸陸Forester」換TOYOTA油電！第4季見、一年要賣3千輛

台灣「大改款速霸陸Forester」換TOYOTA油電！第4季見、一年要賣3千輛

讀者迴響

熱門文章

光陽「全新旗艦電動機車」上半年開賣！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈

光陽「全新旗艦電動機車」上半年開賣！柯勝峯：換電服務已轉虧為盈

折合新台幣40萬！「TOYOTA神車休旅」大陸大降價　RAV4雙生車也很殺

折合新台幣40萬！「TOYOTA神車休旅」大陸大降價　RAV4雙生車也很殺

Lexus公布2024銷量「全球賣破85萬輛」！成長3.3％主力台灣也熱賣

Lexus公布2024銷量「全球賣破85萬輛」！成長3.3％主力台灣也熱賣

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產！超過3米軸距擁有超大後座空間

「TOYOTA全新7人座休旅」今年量產！超過3米軸距擁有超大後座空間

Honda豪砸10億美元「改造美國產線」！油車電車靈活生產還顧環保

Honda豪砸10億美元「改造美國產線」！油車電車靈活生產還顧環保

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

台灣「2025年7人座新車」推薦！國產、休旅、MPV、電動車都有

台灣「2025年7人座新車」推薦！國產、休旅、MPV、電動車都有

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366