台灣Volvo「最便宜的EX30電動休旅來了」！確定2月底發表　頂規179萬

▲Volvo EX30於官方臉書釋出預告，計劃2月26日登台。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

才剛過完新年，台灣又有便宜實惠的豪華電動休旅新選擇！台灣Volvo釋出最新預告，全新的EX30電動休旅將在2月26日與台灣車迷相見。

▲Volvo經銷端日前釋出頂規預售價179萬。

日前Volvo經銷商才釋出EX30接單訊息，頂規「Ultra」採69kWh度電池、雙馬達四驅，馬力428匹，續航力表現為460公里。配備則有HK高級音響、全景玻璃車頂、19吋鋁圈、12.3吋多媒體螢幕、雙前電動調整座椅等，經銷端接單價179萬。

▲發表日有望再帶來售價更便宜的中階款。

隨著2月底發表大日子越來越近，除了頂規的「Ultra」車型，發表日當天有望帶來「Plus」中階款，採單馬達後驅，與雙馬達相同為69kWh度電池，擁有272匹馬力，續航力480公里，至於入門的「Core」為51kWh電池，但預計會在今年稍晚推出，首波發表預計會以「Core」、「Ultra」2款車型為主。

即將上市的Volvo EX30是台灣上半季的豪華電動車新黑馬，是不少車迷相當期待車款，如今台灣原廠終於克服產地限制，今年迎來Volvo EX30要來搶攻競爭激烈的200萬內電動車戰區。