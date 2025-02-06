台灣「大改款速霸陸Forester」換TOYOTA油電！第4季見、一年要賣3千輛

▲台灣速霸陸終於準備迎來新一代Forester！還有國外正夯的全新油電。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

台灣速霸陸於2月6日公告今年重點計劃，車迷期盼已久的新一代Forester終於準備登台，預計今年第4季與消費者見面，還將導入國外日前才剛發表的全新世代的油電系統，並立下年販售目標3千輛！

▲全新油電來自TOYOTA科技，採2.5升系統。

名為S:HEV的全新油電，乃是來自TOYOTA擅長的電氣化技術，去年10月於日本首發搭載在Crosstrek休旅，接下來也將出現在北美Forester、Crosstrek休旅上，如今台灣也將為新一代Forester導入最新的S:HEV油電，開始為品牌的電氣化產品開始鋪路。

這套全新油電，以日規Crosstrek休旅數據參考，以代號FB25的2.5升水平對臥引擎，結合從TOYOTA THS改良的油電技術，在引擎內部針對進氣系統、凸輪軸等經過改造來適應全新油電技術，該動力比過去的e-BOXER相比，效率提升20%，油箱容積從原本48L擴充至63L，日本原廠更表示Crosstrek油電休旅一桶油可突破1000公里的長續航力。

▲新世代Forester外型、內裝大翻新，具備L2等級的輔助駕駛。

新一代速霸陸Forester休旅，外型、內裝有感進化，尺碼4,656x1,829x1,730mm，軸距達2,670mm，其有稜有角的全新外型帶來不錯的視覺年輕感，內裝則是比照Crosstrek、WRX Wagon等新生代車款，導入直列的11.6吋多媒體螢幕，且支援先進的Eyesight主被動安全防護。