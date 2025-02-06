「新一代BMW X3長軸版」大陸2月上市！空間更大不輸X5　配備更舒適

▲新一代BMW X3長軸版大陸即將上市！（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

小老弟X1都有長軸版，學長X3當然不能少！大陸自去年公開的新一代BMW X3長軸版，已計劃在今年2月開賣，X3長軸版尺碼直逼X5，擁有更舒適的空間以及豪華配備！

▲長軸X3軸距近3米，爭取更好的後座空間。

台灣去年12月迎來最新一代的BMW X3，售價249萬起，而大陸華晨寶馬除了有標準款外，另在今年2月準備帶來空間更優的長軸款。長軸版BMW X3透過尺碼的變化，擁有不輸X5的寬敞空間！

新一代長軸X3相較標準款，車長、軸距分別增加110mm來到4,865mm、2,975mm，近3米的軸距表現已經和BMW X5不相上下，長軸X3用上更多奢華好料配備，加上長軸大空間，相較標準款來得更舒適又豪華。

▲內裝用料講究，提供3種雙色可選。

即將在2月上市的長軸X3，大陸市場也曝光初步的規格，長軸X3採用Veganza高級皮革，提供討喜、精緻的3種雙色內裝可選，如星辰藍、摩卡棕、赤焰紅等，另還有全景星軌天窗、璀璨水晶質感內裝組件等豐富套件供選配。

動力採用熟悉的2.0升渦輪引擎，提供2種輸出，xDrive25L能繳出190匹馬力，xDrive30L來到258匹。