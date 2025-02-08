折合新台幣40萬！「TOYOTA神車休旅」大陸大降價　RAV4雙生車也很殺

▲大陸廣汽豐田針對Corolla Cross、RAV4雙生車降價促銷。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸廣汽豐田近來新車大降價，最高降幅達4.4萬人民幣，折合新台幣約20萬，讓Corolla Cross與RAV雙生車休旅，最低售價折合新台幣僅要約40萬就能入手，還享有油電系統終生保固！

▲TOYOTA Corolla Cross大陸入手僅要40萬新台幣。

台灣神車霸主Corolla Cross休旅在廣汽豐田稱為Frontlander（鋒蘭達），外型採用與台灣不同的日規造型，在最新的促銷流血價下，TOYOTA Frontlander原本售價人民幣12.88萬，降價3.9萬人民幣來到8.98萬人民幣，折合新台幣約40萬。

▲RAV4雙生車Wildlander降幅最多，正在進行末代出清。

而RAV4雙生車的Wildlander（威蘭達）降價最有感，降幅達4.4萬人民幣，原售價17.38萬人民幣來到12.98萬，折合新台幣約58萬，油電車型均採用第5代的THS系統，並針對油電動力享有終身保固。

事實上，廣汽豐田Wildlander祭出超優惠的促銷，其實已正在末代出清，日前大陸已有消息流出，新一代Wildlander將在4月的上海車展發表，而隨著雙生車Wildlander問世，海外也將迎來矚目的第6代大改款RAV4。