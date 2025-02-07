速霸陸美規「油電森林人」亮相！綜效194匹、平均油耗1公升近15km

▲速霸陸發表美規「油電森林人」Forester Hybrid，另外還有Wilderness越野版車型，不過後者僅有汽油引擎。（圖／翻攝自Subaru）



記者林鼎智／綜合報導

速霸陸（Subaru）正式在芝加哥車展推出油電森林人Forester Hybrid，同時也帶來預告許久的越野版Wilderness車型，後者具有更高的離地間隙、變速箱冷卻器，以及更粗獷的外型。

首先在「油電森林人」Forester Hybrid方面，該車以2.5升水平對臥4缸自然進氣引擎、1.1kWh鋰電池及電動馬達組成，搭配CVT變速箱、4輪驅動系統下，具有綜效馬力194匹表現，不僅比一般汽油車型（180匹）還強悍，EPA平均油耗也來到14.8km／L。

▲美規Forester Hybrid採12.3吋數位儀表、11.6吋中控螢幕，194匹綜效馬力比汽油車型大，EPA平均油耗為14.8km／L。



美規Forester Hybrid標配18吋輪胎，具有12.3吋數位儀表、11.6吋中控螢幕，頂規車型則升級19吋輪圈，並具有雙色塗裝、高階音響系統，售價則是36,415-43,115美元不等（折合新台幣約119-141萬）。

至於同場亮相的Wilderness版本，則換上更粗獷的外觀套件，包括銀色下護板、車身防刮塑料材質，並且配備17吋輪圈與全地形輪胎，動力沿用2.5升自然進氣汽油引擎（180匹），不過原廠也增添變速箱冷卻器，使Wilderness版的拖曳力達1,586公斤，售價則尚未公布。

▲Wilderness版本則沿用2.5升自然進氣引擎（180匹），不過原廠也增添變速箱冷卻器，使Wilderness版的拖曳力達1,586公斤，售價則尚未公布。