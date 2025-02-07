訂單破6500張！中華「J Space」加快生產、最受歡迎3車色曝光

▲CMC中華J Space上市累積訂單已破6,500張，1月份也繳出1,418台的亮眼成績。（圖／翻攝自CMC，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

CMC中華汽車推出J Space後開紅盤，在寬敞空間、多元用途及Level 2配備下，1月共繳出1,418台，上市至今累積訂單已突破6,500張，目前下訂候車期需一個月，中華汽車也調整生產節奏，將加快新車交付速度。

▲中華J Space推出多達20種豐富車色，目前「奶油黃」與「乾燥玫瑰」是目前最受歡迎車色的前三名。



中華J Space推出多達20種豐富車色，除了「麻糬灰」、「奶蓋綠」2種雙色外，也可搭配經銷商9種時下流行雙色噴塗，車頂也可依據個人喜好，選擇奶蓋白頂或夜暮黑穹頂。原廠也透露，目前「軍裝灰」、「奶油黃」與「乾燥玫瑰」是最受歡迎車色的前3名，其中「奶油黃」與「乾燥玫瑰」也是1-2月搭配油菜花季、櫻花季的應景車色。

中華汽車即日起也推出購車優惠，入主J Space即享12,000元配件金、另外再送6年16萬公里延長保固，至據點賞車／試乘、打卡並填寫完整資料還有機會抽中10萬紅利點數，共有100位幸運名額。

▲中華2月購車優惠一覽。