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Lexus「旗艦7人座休旅」美國開賣！V6雙渦輪、油電折新台幣351萬起

▲2025 Lexus LX 。（圖／翻攝自Lexus）

▲北美Lexus發表2025年式LX旗艦休旅，取消入門車型，並新增V6油電動力，售價自106,850美元（折合新台幣約351萬）起 。（圖／翻攝自Lexus，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美Lexus公布新年式「旗艦7人座休旅」LX，取消原本入門車型，同時還增添LX700h V6油電動力車型，標配Overtrail外觀套件。美規Lexus LX售價也有調漲，入手門檻自106,850美元（折合新台幣約351萬）起，頂規車型則要價141,350美元（折合新台幣約464.2萬）。

美規新Lexus LX新年式升級手機無線充電、並且提升車體結構剛性、提升NVH隔音，同時原廠還重新調整轉向系統，在不影響越野性能下升級。另外，入門LX 600 Premium標配LED頭燈、腳踢感應式電動尾門、天窗、20吋輪圈，車內也具有雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，並具有7吋空調控制面板、方向盤加熱、雙前座通風加熱座椅、第2排座椅加熱、第3排座椅電動收折功能等配備。

▲2025 Lexus LX 。（圖／翻攝自Lexus）

▲LX標配Lexus Safety System+ 3.0駕駛輔助系統、通風加熱雙前座椅、LX600車型皆採3.4升V6雙渦輪引擎，具有415匹馬力。

美規新年式LX也標配Lexus Safety System+ 3.0駕駛輔助系統，具有完整Level 2自駕輔助功能，另外還有環景、多地形攝影與自動停車輔助等功能，至於動力上則採3.4升V6雙渦輪引擎、10速自排變速箱，具有最大馬力415匹／66.3公斤米扭力、4輪驅動系統與中央限滑差速器。

▲2025 Lexus LX 。（圖／翻攝自Lexus）

▲2025 Lexus LX 。（圖／翻攝自Lexus）

▲2025 Lexus LX 。（圖／翻攝自Lexus）

▲LX700h車型採3.4升雙渦輪V6油電，綜效馬力來到463匹，不過平均油耗為8.5km／L。

至於新增的LX700h車型，則標配Overtrail外觀套件，採18吋輪圈、全地形輪胎與前後差速鎖定裝置，另外還多了前護板、深色鍍鉻飾件、消光黑水箱護罩，另外還有專屬腳踏墊、2,400W變壓器，供戶外玩家使用。

動力上，LX700h則採3.4升V6雙渦輪油電引擎，在10速自排、電動馬達與鎳氫電池組下，綜效馬力達463匹、最大扭力為80.6公斤米，靜止加速破百僅6.4秒，平均油耗為8.5km／L。

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關鍵字：汽車休旅7人座LexusLX7人座越野4驅LX600LX700h油電V6日系

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