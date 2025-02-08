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【周焦點】TOYOTA油電7人座開賣　進口休旅降24萬升油電　歐系7人座預告

▲2月台灣新車市場超熱鬧！不少重磅新角色陸續登場。（圖／翻攝自各車廠）

▲2月台灣新車市場超熱鬧！不少重磅新角色陸續登場。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

農曆新年剛結束，不少車廠已開始衝刺推新車，台灣和泰本周公告2025年重點計劃，並立即推出Alphard PHEV搶市；寶嘉聯合今年陣容精彩，將有3款新品牌進駐外，並推出全新的油電408、2008，最大降幅24萬；Opel也預告今年將導入Combo進軍7人座MPV戰場！

▲2月台灣新車市場超熱鬧！不少重磅新角色陸續登場。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA Alphard PHEV上市，售價330萬。

去年開賣的新一代TOYOTA Alphard供不應求、熱烈搶購，而2月本周台灣和泰再度推出全新的Alphard PHEV（連結），售價330萬，相較普通款油電僅貴了14萬，還擁有出色的80公里純電續航力，平均油耗達74.1km/L。

▲2月台灣新車市場超熱鬧！不少重磅新角色陸續登場。（圖／翻攝自各車廠）

▲2月台灣新車市場超熱鬧！不少重磅新角色陸續登場。（圖／翻攝自各車廠）

▲Peugeot油電408與2008上市，並宣告愛快羅密歐Alfa Romeo、Jeep、Ram今年進駐。

2025年寶嘉聯合可有不少大動作（連結），宣告將導入愛快羅密歐Alfa Romeo、Jeep、Ram等3款品牌，未來再加上Peugeot、雪鐵龍等，5款品牌將有新的營運模式與全新集大成展間。

在新車規劃上，帶來全新油電的408跨界、2008休旅新車，以全新的1.2升渦輪油電取代過去1.2升渦輪，動力有感升級，還有感降價最大降幅24萬，新408售價119.9萬起、2008售價117.9萬。

▲2月台灣新車市場超熱鬧！不少重磅新角色陸續登場。（圖／翻攝自各車廠）

▲Opel預告今年導入全新7人座MPV。

新年歐系7人座又有新選擇，德國Opel預告將在今年導入全新的Combo 7人座MPV（連結），預計將採用適合台灣消費市場的1.5升動力，在稅賦上更有優勢！商用、家用都適合。

▲2月台灣新車市場超熱鬧！不少重磅新角色陸續登場。（圖／翻攝自各車廠）

▲新一代速霸陸Forester預告，導入TOYOTA油電。

台灣速霸陸Forester終於迎來最新第6代（連結），原廠預告第4季導入新一代Forester，還會導入來自TOYOTA油電技術的2.5升系統，加上全新世代外觀、內裝，新一代Forester一桶油能跑超過1千公里續航。

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