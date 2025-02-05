117.9萬！Peugeot「跨界、休旅」換全新油電　愛快羅密歐多品牌今年見

▲寶嘉聯合代理發表408、2008休旅新車上市，並預告新的營運方式。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣寶嘉聯合於2月5日發表408跨界、2008休旅新車，同時也帶來全新營運模式，預告愛快羅密歐Alfa Romeo、Jeep、Ram等3款品牌將在今年陸續進駐，未來加上Peugeot、雪鐵龍等，將有5款品牌大集合全新展間銷售。



▲408、2008新增油電取代過去1.2升渦輪。

在新車上市方面，Peugeot帶來全新油電的408跨界、2008休旅，以1.2升渦輪引擎結合電池組，來取代過去的1.2升渦輪，Peugeot 408跨界、2008休旅在台灣接下來僅提供油電動力。2008售價117.9、122.9萬，408售價119.9、132.9、137.9萬。

▲全新油電特殊路段、速率下可提供純電行駛。

簡稱為P2的全新油電，以1.2升3缸渦輪，配上電動馬達、48V鋰電池組、6速雙離合變速箱，輸出達136匹馬力、23.5公斤米扭力，馬達可再額外提供21匹馬力、5.2公斤米扭力，油耗從原本的17km/L進步到21.5km/L，且P2具有先進的純電行駛能力，能帶來更理想、出色的節能油耗。



▲外觀與過去油車一致，具有搶眼的新生代獅王特徵。

全新油電外型、內裝與過去油車一致，承襲Peugeot新世代獅王特徵，盾牌的獅王廠徽相當有氣勢，視覺辨識度極高的獠牙日行燈搭配點陣式水箱護罩，加上略為外擴的輪拱，408再賦予市場流行的跨界元素，全新的408、2008在路上回頭率肯定不少。



▲內艙科技儀式誠意感十足，GT車型還有帥氣的綠色縫線。

408、2008採同樣最新家族座艙，車艙科技感十足、配備豐富又實用，以10吋多媒體螢幕結合10吋數位儀錶，高規車型數位儀錶加入亮點的3D Quartz立體投影技術，在肉眼辨識下達到立體效果，拉滿視覺的前衛科技感，並具有無線手機Apple Carplay/Android Auto連結、Keyless免鑰匙、L2等級的輔助駕駛科技，配備相當完善。

▲全新大展間正在建構中，將有5個品牌大集合的全新營運模式。

喜迎新車上市，寶嘉聯合預告接下來愛快羅密歐Alfa Romeo、Jeep、Ram等品牌在今年起陸續加入營運，未來將有5個品牌整合全新大展間，來滿足台灣不同消費者多元的購車需求。