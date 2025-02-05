ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

117.9萬！Peugeot「跨界、休旅」換全新油電　愛快羅密歐多品牌今年見

▲408（圖／記者徐煜展攝）▲寶嘉聯合代理發表408、2008休旅新車上市，並預告新的營運方式。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣寶嘉聯合於2月5日發表408跨界、2008休旅新車，同時也帶來全新營運模式，預告愛快羅密歐Alfa Romeo、Jeep、Ram等3款品牌將在今年陸續進駐，未來加上Peugeot、雪鐵龍等，將有5款品牌大集合全新展間銷售。

▲408（圖／記者徐煜展攝）

▲408（圖／記者徐煜展攝）

▲408圖／記者徐煜展攝）
▲408、2008新增油電取代過去1.2升渦輪。
在新車上市方面，Peugeot帶來全新油電的408跨界、2008休旅，以1.2升渦輪引擎結合電池組，來取代過去的1.2升渦輪，Peugeot 408跨界、2008休旅在台灣接下來僅提供油電動力。2008售價117.9、122.9萬，408售價119.9、132.9、137.9萬。

▲408圖／記者徐煜展攝）

▲全新油電特殊路段、速率下可提供純電行駛。

簡稱為P2的全新油電，以1.2升3缸渦輪，配上電動馬達、48V鋰電池組、6速雙離合變速箱，輸出達136匹馬力、23.5公斤米扭力，馬達可再額外提供21匹馬力、5.2公斤米扭力，油耗從原本的17km/L進步到21.5km/L，且P2具有先進的純電行駛能力，能帶來更理想、出色的節能油耗。

▲408（圖／記者徐煜展攝）
▲外觀與過去油車一致，具有搶眼的新生代獅王特徵。

全新油電外型、內裝與過去油車一致，承襲Peugeot新世代獅王特徵，盾牌的獅王廠徽相當有氣勢，視覺辨識度極高的獠牙日行燈搭配點陣式水箱護罩，加上略為外擴的輪拱，408再賦予市場流行的跨界元素，全新的408、2008在路上回頭率肯定不少。

▲408（圖／記者徐煜展攝）

▲408（圖／記者徐煜展攝）

▲408（圖／記者徐煜展攝）
▲內艙科技儀式誠意感十足，GT車型還有帥氣的綠色縫線。

408、2008採同樣最新家族座艙，車艙科技感十足、配備豐富又實用，以10吋多媒體螢幕結合10吋數位儀錶，高規車型數位儀錶加入亮點的3D Quartz立體投影技術，在肉眼辨識下達到立體效果，拉滿視覺的前衛科技感，並具有無線手機Apple Carplay/Android Auto連結、Keyless免鑰匙、L2等級的輔助駕駛科技，配備相當完善。

▲408（圖／記者徐煜展攝）

▲408（圖／記者徐煜展攝）

▲全新大展間正在建構中，將有5個品牌大集合的全新營運模式。

喜迎新車上市，寶嘉聯合預告接下來愛快羅密歐Alfa Romeo、Jeep、Ram等品牌在今年起陸續加入營運，未來將有5個品牌整合全新大展間，來滿足台灣不同消費者多元的購車需求。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：PEUGEOT408休旅車轎車電動車小排氣渦輪3008CitroenC42008

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

Peugeot「跨界、休旅」換全新油電2025-02-05

Honda暢銷7人座MPV搖身變露營車2025-02-05

Honda與Nissan世紀合併恐破局2025-02-05

保時捷Taycan創冰上最長甩尾紀錄2025-02-05

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見2025-02-05

福特國產Focus全車系新年式登場2025-02-05

小米「全新電動休旅YU7」今年上市2025-02-05

「新一代TOYOTA Yairs」今年見2025-02-05

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋2025-02-05

「TOYOTA全新油電Vios」現身2025-02-05

熱門文章

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋2025-02-05

「TOYOTA全新油電Vios」現身2025-02-05

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見2025-02-04

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

1月台灣機車銷量銳減電動機車跌7成2025-02-04

Audi宣布車系命名方式又要改了2025-02-05

福特國產Focus全車系新年式登場2025-02-05

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見2025-02-05

「新一代TOYOTA Yairs」今年見2025-02-05

小米「全新電動休旅YU7」今年上市2025-02-05

相關新聞

狠甩17.5公里！保時捷Taycan創 「冰上最長甩尾」金氏世界紀錄

狠甩17.5公里！保時捷Taycan創 「冰上最長甩尾」金氏世界紀錄

小米「全新電動休旅YU7」今年上市！空間、續航更勝特斯拉Model Y

小米「全新電動休旅YU7」今年上市！空間、續航更勝特斯拉Model Y

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋！恐衝擊SU7電動車

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋！恐衝擊SU7電動車

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

Aston Martin「首款電動車」再度延後　規劃油電車型擴大陣容

Aston Martin「首款電動車」再度延後　規劃油電車型擴大陣容

讀者迴響

熱門文章

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋！恐衝擊SU7電動車

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋！恐衝擊SU7電動車

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

1月台灣機車銷量銳減「電動機車跌7成↑」！三陽市占率衝上46.9％

1月台灣機車銷量銳減「電動機車跌7成↑」！三陽市占率衝上46.9％

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

降價3-9萬！福特「國產Focus全車系」新年式登場、頂規配備再升級

降價3-9萬！福特「國產Focus全車系」新年式登場、頂規配備再升級

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見！1.5升動力省油省稅金

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見！1.5升動力省油省稅金

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366