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小米「全新電動休旅YU7」今年上市！空間、續航更勝特斯拉Model Y

▲小米電動車野心勃勃！今年將上市YU7挑戰特斯拉Model Y。（圖／翻攝自小米汽車）

▲小米電動車野心勃勃！今年將上市YU7挑戰特斯拉Model Y。（圖／翻攝自小米汽車）

記者徐煜展／綜合報導

小米準備以第2款全新電動車YU7劍指特斯拉Model Y而來，自量產原型車公布後，神似法拉利Purosangue顏值已經讓不少車迷口水直流，其官方公布的數據來看，小米YU7規格可是比特斯拉Model Y更會跑，空間也更大！

▲小米電動車野心勃勃！今年將上市YU7挑戰特斯拉Model Y。（圖／翻攝自小米汽車）

▲小米YU7車長近5米、軸距達3米，尺碼比特斯拉Model Y更大。

全新的小米YU7電動休旅箭在弦上、蓄勢待發，擁有4,999x1,996x1,600mm長寬高、尺碼達3,000mm，對比日前1月上市的改款新特斯拉Model Y，特斯拉Model Y車長4,797mm、軸距2,890mm，小米YU7展現更好的空間優勢，且YU7爭取更好的後排空間，還不排除會有3排7人座版本。

▲小米電動車野心勃勃！今年將上市YU7挑戰特斯拉Model Y。（圖／翻攝自小米汽車）

▲小米電動車野心勃勃！今年將上市YU7挑戰特斯拉Model Y。（圖／翻攝自小米汽車）

▲小米YU7將提供3種續航力規格。

而在重點的續航力表現，官方初步的數據顯示，全新YU7將有300匹、391匹馬力等規格，CLTC續航力提供670、750、760公里等表現，對比剛上市的Model Y Long Range 719公里續航力，小米YU7在續航力表現也是優於Model Y。

至於內裝布局尚未公布，但應會參照SU7設計，SU7全車前後共有5個液晶螢幕，中控為16.1吋3K畫質螢幕，能與旗下小米手機互動實現更多雲端服務，後座採用3K小米旗下3C平板，讓後座乘客操作娛樂影音、汽車導航操作。

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關鍵字：小米SU7電動車TESLAModel 3Model YYU7

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