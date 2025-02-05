Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 集團旗下豪華品牌 Audi 日前 (2/3) 於官網宣布調整全球車型命名規則，未來將以車輛尺寸與級距作為主要識別方式，而非依據動力系統進行區分。該項變更適用於內燃機與純電車型，旨在提供更直觀的產品識別方式，提升品牌於全球市場的統一性與識別度。

過往，Audi 透過數字區分內燃機與電動車，例如偶數號車型代表純電動力，而奇數號則適用於內燃機車款。新的命名規則將取消這項區分，未來所有車型均採用相同的字母與數字組合，依據車輛尺寸與市場定位進行分類。其中，「A」與「Q」仍將分別代表轎車與休旅車，而數字範圍則維持 1 至 8，以標示級距差異。此外，車型的具體動力系統將透過既有的動力識別形式，如 e-tron、TFSI e、TFSI 或 TDI 來進一步區分。

原廠進一步表示，首款應用新命名規則的車型將為即將發表的 Audi A6 燃油版本，該車型預計於今 (2025) 3 月 4 日舉行全球首發。A6 車系代表品牌在豪華車領域的長期耕耘與成就，而全新的命名方式將讓燃油版 A6 Avant TFSI 與純電 A6 Avant e-tron 在名稱上保持一致性，但仍能透過動力標識進行區分。

Audi 進一步強調，這項命名標準僅適用於未來發表的車款，現有市售車型將不會進行更名。透過這項變革，Audi 期望能夠提供全球消費者更清晰的產品分類方式，使不同市場的車主更容易辨識並選擇合適的車款。