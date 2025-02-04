全車系最低45折起！中華eMOVING「勁炫125」入手價34300元起

▲中華eMOVING針對勁炫125推出新春限時方案，購車不僅加贈標準型充電器，再享新春購車金8,000元 。（圖／翻攝自中華eMOVING，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

2024年台灣電動機車累計掛牌數78,757輛，佔總市場10.38%，並較前年成長1.24%，中華eMOVING也推出限時購車優惠，包括EZ-R指定車款加碼線上商城折扣金2,000元、勁炫125贈充電器、購車金8,000元外，全車系也有超值優惠。

中華eMOVING為慶祝EZ-R獲得「MIT金選獎」，即日起購買指定車色翡翠綠，限量再加碼Verve線上商城折扣金2,000元；另外也針對勁炫125推出新春限時方案，購車加贈標準型600W充電器（市價5,250元）、再享新春購車金8,000元，以新北市汰舊換購補助最高金額35,600元為例，最低入手價為34,300元起，等同車價45折。

中華eMOVING也針對微型電動車Shine、Bobe及綠牌輕型電動機車EZ1提供購車金5,000元，限時優惠即日起至2／28止。

▲為慶祝EZ-R獲得「MIT金選獎」，即日起購買指定車色翡翠綠，限量再加碼Verve線上商城折扣金2,000元。