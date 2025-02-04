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Suzuki「5門版Jimny」暫停接單！開賣4天訂單破5萬張、候車期3.5年

▲Suzuki Jimny Nomade。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki日規Jimny Nomade上市僅4天就接單破5萬張，在考量產能及候車期長達3.5年下，原廠也緊急宣布暫停接單。（圖／翻攝自Suzuki）

記者林鼎智／綜合報導

日規Suzuki Jimny Nomade 5門車型日前才開賣，不過僅開賣4天原廠就緊急暫停接單，因為接單爆量，短短4天就超過50,000張訂單，候車期長達3年半！在考量產能下也讓原廠暫停接單。

5門Jimny Nomade是由Suzuki的印度Gurugram工廠負責生產，並外銷到日本以外的市場，而日規車型則由日本當地工廠生產，不過由於日規車型每個月產能上限為1,200台，在短短4天接單破5萬張之下，不得不暫停接單。

▲Jimny Nomade暫停接單 。（圖／翻攝自Suzuki.JP）

▲日本Suzuki官網也特別說明Jimny Nomada暫停接單的情況。

Suzuki在官網上表示：「由於訂單暫停，我們向考慮購買Jimny Nomade的客戶表示歉意，Jimny Nomade受到熱烈的歡迎，我們收到的訂單遠遠超出我們的生產能力，因此將暫時停止接單，未來將提供何時恢復訂單的更新資訊」。

Jimny Nomade具有更長的軸距、5門的實用性，同時也保有Jimny的方正外型，動力上則同樣採1.5升自然進氣汽油引擎，搭配5速手排或4速自排，具有102匹馬力／13.3公斤米扭力，日本當地售價自265.1萬日元起，折合新台幣約55萬起。

▲Suzuki Jimny Nomade。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Jimny Nomade。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Jimny Nomade。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Jimny Nomade具有更長的軸距、5門的實用性，動力上維持1.5升自然進氣汽油引擎，搭配5速手排或4速自排，具有102匹馬力／13.3公斤米扭力。

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關鍵字：汽車5門越野休旅SuzukiJimnyNomade日本接單產能日規1.5實用

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