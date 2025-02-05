ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋！恐衝擊SU7電動車

▲小米汽車創辦人雷軍發文悼念大S。（圖／翻攝自微博）

▲小米汽車創辦人雷軍發文悼念大S。（圖／翻攝自微博、小米汽車）

記者徐煜展／綜合報導

台灣女星大S（徐熙媛）於2月3日離世，讓各界留戀不捨，連小米汽車CEO雷軍創辦人也在微博發文表示哀悼，不過僅僅短短的悼念文，卻引起不少大陸激進份子不滿，更有不少聲音開始表示要抵制小米品牌！

▲小米汽車創辦人雷軍發文悼念大S。（圖／翻攝自微博）

▲小米汽車創辦人雷軍發文悼念大S。（圖／翻攝自微博）

▲小米

▲雷軍微博悼念大S，讓不少大陸網友不滿，更有不少人發文抵制小米品牌。

事實上，小米汽車雷軍與大S過去並無直接的交集與接觸，已經讓不少網友直指雷軍在贈熱度，而雷軍在微博短短的R.I.P(Rest in peace安息)也並非大陸常見的網路用語，讓不少大陸網友一頭霧水，更有大陸網友留言指出，大S是台獨藝人，在留言區掀起政治口水引戰，從2月3日雷軍發文至今，目前都無正面回覆。

▲小米汽車創辦人雷軍發文悼念大S。（圖／翻攝自微博）

▲小米SU7 Ultra預計3月上市，折合新台幣373萬。

小米SU7去年正式上市後，大陸交車達超過13萬輛好成績，更讓雷軍有進軍歐洲其他市場規劃，而全新的小米SU7 Ultra性能版也將在2月5日開始進駐大陸展間，售價81.49萬人民幣，折合新台幣373萬，預計今年3月正式上市。

小米SU7自去年問世後，已經是不少大陸市場討論的高人氣電動車，除了3月的小米SU7 Ultra性能版，接下來還另有全新的電動休旅計劃，不過雷軍悼念大S發文一出，引起不少大陸網友不滿，是否會影響小米汽車銷量，就看雷軍接下來如何接招。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：小米SU7電動車TESLAModel 3Model Y

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋2025-02-05

「TOYOTA全新油電Vios」現身2025-02-05

Audi宣布車系命名方式又要改了2025-02-05

1月台灣機車銷量銳減電動機車跌7成2025-02-04

中華eMOVING全車系最低45折起2025-02-04

Aston Martin首款電動車再度延後2025-02-04

KG Mobility首款電動皮卡曝光2025-02-04

Suzuki「5門版Jimny」暫停接單2025-02-04

台灣Audi「Q4 e-tron電動休旅」上市2025-02-04

TOYOTA阿法插電動力今年導入台灣2025-02-04

熱門文章

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋2025-02-05

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見2025-02-04

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

「TOYOTA全新油電Vios」現身2025-02-05

1月台灣機車銷量銳減電動機車跌7成2025-02-04

Audi宣布車系命名方式又要改了2025-02-05

1月新車銷量TOYOTA神車又破4000台2025-02-03

中華eMOVING全車系最低45折起2025-02-04

「TOYOTA神車國民休旅」推新色應景新年2025-01-24

誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理2025-02-04

相關新聞

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

Aston Martin「首款電動車」再度延後　規劃油電車型擴大陣容

Aston Martin「首款電動車」再度延後　規劃油電車型擴大陣容

小米盤中股價創歷史新高　市值首次破兆港元

小米盤中股價創歷史新高　市值首次破兆港元

「中國製造2025」收官年（中）　「新三樣」竄起居全球領先地位

「中國製造2025」收官年（中）　「新三樣」竄起居全球領先地位

219萬起！台灣Audi「Q4 e-tron電動休旅、跑旅」配備升級價格小漲

219萬起！台灣Audi「Q4 e-tron電動休旅、跑旅」配備升級價格小漲

讀者迴響

熱門文章

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋！恐衝擊SU7電動車

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋！恐衝擊SU7電動車

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

1月台灣機車銷量銳減「電動機車跌7成↑」！三陽市占率衝上46.9％

1月台灣機車銷量銳減「電動機車跌7成↑」！三陽市占率衝上46.9％

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

全車系最低45折起！中華eMOVING「勁炫125」入手價34300元起

全車系最低45折起！中華eMOVING「勁炫125」入手價34300元起

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366