大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋！恐衝擊SU7電動車

▲小米汽車創辦人雷軍發文悼念大S。（圖／翻攝自微博、小米汽車）

記者徐煜展／綜合報導

台灣女星大S（徐熙媛）於2月3日離世，讓各界留戀不捨，連小米汽車CEO雷軍創辦人也在微博發文表示哀悼，不過僅僅短短的悼念文，卻引起不少大陸激進份子不滿，更有不少聲音開始表示要抵制小米品牌！

▲雷軍微博悼念大S，讓不少大陸網友不滿，更有不少人發文抵制小米品牌。

事實上，小米汽車雷軍與大S過去並無直接的交集與接觸，已經讓不少網友直指雷軍在贈熱度，而雷軍在微博短短的R.I.P(Rest in peace安息)也並非大陸常見的網路用語，讓不少大陸網友一頭霧水，更有大陸網友留言指出，大S是台獨藝人，在留言區掀起政治口水引戰，從2月3日雷軍發文至今，目前都無正面回覆。

▲小米SU7 Ultra預計3月上市，折合新台幣373萬。

小米SU7去年正式上市後，大陸交車達超過13萬輛好成績，更讓雷軍有進軍歐洲其他市場規劃，而全新的小米SU7 Ultra性能版也將在2月5日開始進駐大陸展間，售價81.49萬人民幣，折合新台幣373萬，預計今年3月正式上市。

小米SU7自去年問世後，已經是不少大陸市場討論的高人氣電動車，除了3月的小米SU7 Ultra性能版，接下來還另有全新的電動休旅計劃，不過雷軍悼念大S發文一出，引起不少大陸網友不滿，是否會影響小米汽車銷量，就看雷軍接下來如何接招。