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219萬起！台灣Audi「Q4 e-tron電動休旅、跑旅」配備升級價格小漲

▲新年新車上架，台灣Audi針對Q4 e-tron配備升級。（圖／翻攝自Audi）

▲新年新車上架，台灣Audi針對Q4 e-tron配備升級。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

2025年農曆春節剛結束就有新車賞！台灣Audi於2月4日公告Q4 e-tron、Q4 Sportback e-tron兩款電動休旅升級，不僅升級更高級的音響，其在配備、隔音部分都比舊款來得更加分、更討喜！

▲Audi Q4

▲Q4 e-tron全車系升級多項配備，漲幅6～10萬。

配備升級新Auid Q4 e-tron共有2款車型，售價219萬、240萬；跑旅的Q4 Sportback e-tron則有3款車型，售價為226、233、251萬，Q4 e-tron入門款小漲10萬來到219萬，其他車型則有6萬漲幅，針對室內車艙視聽細節上進行新增優化，車內升級為 Sonos 音響、新增三區恆溫空調與彩色環艙氛圍照明套件，同時前座亦升級隔音玻璃，讓行路質感更出色，提升全車舒適度。

▲新年新車上架，台灣Audi針對Q4 e-tron配備升級。（圖／翻攝自Audi）

▲動力提供2種輸出馬力。

Audi Q4 e-tron 全車系配備容量達 82 kWh 之電池模組，充電 10 分鐘即可行駛約 130 公里，車系提供 45 以及 55 quattro 兩款動力規格，分別具備最大動力輸出286匹、340匹馬力。

持續帶來更好的回饋體驗，Audi Q4 e-tron 系列車主，凡透過綁定 myAudi TW app 即可使用 Audi connect TW 聯網功能。整合即時車況、行程記錄、充電漫遊、智慧支付及尋找愛車等服務，開啟便捷純電生活。

即日起至 3月7日除全台 Audi 授權展示中心，Audi Q4 e-tron 亦於台北東區新光三越 Diamond Towers展出，誠摯邀請所有喜愛 Audi 的車迷朋友蒞臨賞車預約試駕。

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