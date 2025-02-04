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台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

▲台灣福斯暢銷Golf現行款出清完畢，代表小改款準備要來了！（圖／翻攝自福斯、資料照）

▲台灣福斯暢銷Golf現行款出清完畢，代表小改款準備要來了！（圖／翻攝自福斯、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

2025年1月汽車銷售數據，赫然發現台灣福斯Golf掛牌數為0，這可不是Golf乏人問津，而是現行款8代Golf已出清完畢，也就表示8.5代小改款也即將在今年與台灣消費者見面！

▲台灣福斯暢銷Golf現行款出清完畢，代表小改款準備要來了！（圖／翻攝自福斯、資料照）

▲台灣福斯暢銷Golf現行款出清完畢，代表小改款準備要來了！（圖／翻攝自福斯、資料照）

▲去年台灣50周年特仕車與大力促銷下，8代Golf成功引起不少話題與銷售。

去年適逢福斯Golf 50周年，台灣原廠針對Golf有不少促銷與周年特仕車吸買氣，而海外於2024年發表的8.5代小改款Golf，隨著台灣現行款銷售一空，台灣市場有望最快在今年上半季看到全新小改款Golf登台。

▲台灣大改款福特旅玩家、新Skoda Octavia上市，新一代福斯Tiguan明年見。（圖／翻攝自各車廠）

▲新一代Tiguan預計今年登台。

至於另外1款高人力的主力休旅Tiguan，台灣去年已捕獲大改款測試車，來到第3代新一代Tiguan，海外於2023年發表，以時程來看，台灣估計會在今年推出，全新Tiguan外觀、內裝大換新，值得台灣福斯車迷等待！

▲台灣福斯暢銷Golf現行款出清完畢，代表小改款準備要來了！（圖／翻攝自福斯、資料照）

▲新一代Passat Variant有望重回台灣補上Arteon市場空缺。

配合海外原廠策略，台灣福斯去年Arteon、Arteon Shooting Brake停售走入歷史，而為了補上Arteon車系銷售位置，近來台灣有消息傳出，原廠有意導入海外2023年發表新一代Passat，準備重回台灣市場的全新Passat，在新一代車型已停售房車，改以Passat Variant專攻中大型旅行車市場，未來登台能為旅行車市場注入更多活力。

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