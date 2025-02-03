「新年式LEXUS RX休旅」日規售價公開！油電配備升級折合新台幣140萬

▲日規新年式LEXUS RX暖身即將上市！（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

日本LEXUS預計2月27日正式上市新年式RX休旅，而經銷端如今也開始釋出接單訊息公告車型售價，日規新年式RX外型不變，主要針對油電、車室隔音補強，提供4款動力折合新台幣140萬起！

▲日規LEXUS RX全車系上漲，維持4款動力。

台灣去年11月釋出新年式LEXUS RX，新增全新拖曳功能作為賣點，售價246萬起，而日本市場則預計2月27日上市，維持RX 350、RX 350h、RX 450h＋、RX 500h等4款車系。

日規新年式LEXUS RX相較舊款全車系都調漲，以主力油電RX 350h漲幅最高150,000日圓，其入門款的RX 350也有2～6萬日圓漲幅，全車系售價6,680,000～9,030,000日圓，折合新台幣140～190萬。

▲新年式針對油電車型動力、隔音補強升級。全車系搭載12.3吋數位儀錶。

新年式重點放在RX 350h、RX 450h＋油電車款升級，加強引擎室隔音，並針對轉向、油電動力系統作調校，讓新年式LEXUS RX在兼顧更優質的行路質感時，油電釋放更即時、靈敏。

另針對AWD四驅車型，把過去RX 500h擁有的DRS後輪轉向功能下放至其他車型，同時全車系在新年式都標配12.3吋數位儀錶，部分車型增加內裝配色選擇，如RX 500h F Sport、RX 350 F Sport等都能在新年式後選擇高貴的白色內裝。