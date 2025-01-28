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「大改款TOYOTA RAV4」外觀、內裝都曝光！空間有感放大最快4月登場

▲第6代TOYOTA RAV4再度於北美被捕獲！透露更多細節。（圖／翻攝自《Carscoops》）

▲第6代TOYOTA RAV4再度於北美被捕獲！透露更多細節。（圖／翻攝自《Carscoops》）

記者徐煜展／綜合報導

2025年就是迎接第6代TOYOTA RAV4好日子！近來北美再度捕獲到第6代RAV4測試車，其用上更搶眼的外觀設計，此次還首度目擊到全新的內裝格局，從時間點來看，6代RAV4有望在上半季登場，不排除與大陸的雙生車RAV4一同於4月發表問世。

▲第6代TOYOTA RAV4再度於北美被捕獲！透露更多細節。（圖／翻攝自《Carscoops》）

▲車頭導入Camry、Prius、Crown Signia等最新家族風格。

從新一代RAV4測試車來看，外觀很明顯導入Camry、Prius、Crown Signia的車頭設計，整體更具有極高的辨識度，搭配肌理感十足的車身線條，下一代RAV4呈現更強的視覺力量感。

▲第6代TOYOTA RAV4再度於北美被捕獲！透露更多細節。（圖／翻攝自《Carscoops》）

▲凹凸有致的鈑件配上高腰線設計，新RAV4立體感十足更耐看。

從側面來看，新一代RAV4尺碼看似放大不少，將帶來更理想的車室空間，自B柱連接到C柱，後排車窗面積也疑似加大，能帶來後排更舒適的遼闊視野。與上一代最大不同，新RAV4採高腰線設計，配上有稜有角的鈑件處理，不僅豐富視覺立體感，也把休旅車該有的霸氣作相當好的詮釋。

▲第6代TOYOTA RAV4再度於北美被捕獲！透露更多細節。（圖／翻攝自《Carscoops》）

▲新RAV4採全新設計的方向盤，中控介面也大幅翻新。

首度捕捉到車室內裝已經讓不少車迷興奮，雖還不能一睹完整版格局，但從細節觀察，新RAV4應會比照Camry、Crown等新生代車款，導入12.3吋多媒體螢幕，結合12.3吋數位儀錶，且還有全新設計的方向盤，並具有TSS 3.0安全防護。

▲第6代TOYOTA RAV4再度於北美被捕獲！透露更多細節。（圖／翻攝自《Carscoops》）

▲RAV4雙生車TOYOTA Wildander預計今年4月登場。（圖／翻攝自微博）

事實上，最重要的問世時間點已經有譜，TOYOTA RAV4在大陸的雙生車，廣汽豐田已準備在今年4月發表新一代Wildander，互為雙生車的RAV4與Wildander，兩款大改款焦點新車不排除會在同樣的時間點問世。

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