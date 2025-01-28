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Mazda時隔28年「換上全新Logo」！大改款CX-5預計今年問世跟進

▲Mazda於2025年帶來品牌新Logo識別！（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda於台灣時間1月28日晚間帶來品牌新Logo識別！（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

時隔28年，海外Mazda特別選在2025年1月28日發表全新Logo識別，代表品牌將在今年開始迎來新氣象與戰略布局，隨著新Logo正式發表問世，其全球戰略性車款的下一代CX-5也將換上新廠徽跟上流行！

▲Mazda於2025年帶來品牌新Logo識別！（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda舊廠徽採類似金屬設計，而新廠徽變得簡潔俐落不少。

相比過去的舊廠徽，全新的Mazda新氣象進行不小轉變，其線條輪廓更清晰，與過去的金屬感的廠徽相比，新的廠徽雖然少了立體的金屬雕刻感，中間的銳利感也淡化不少，給消費者更有平易近人、簡潔俐落的清爽感。

▲Mazda於2025年帶來品牌新Logo識別！（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda於2025年帶來品牌新Logo識別！（圖／翻攝自Mazda）

▲大改款CX-5預計今年問世，將跟上品牌熱潮換上全新Logo。

值得一提的是，Mazda特別選在1月28日發表全新的廠徽，其實之前已首搭在大陸長安馬自達去年推出的全新EZ-6新能源房車，平面化簡潔加上發光Logo設計，為視覺帶來不少看點，不過當時EZ-6為大陸限定車款，目前已計劃進軍歐洲等其他市場。

隨著全新廠徽正式發表，代表Mazda未來全球戰略性車款都將換上新造型，其中包含全球車迷相當關注的大改款CX-5，品牌已確認會在2025年問世，除了有全新的造型，還有品牌特別為CX-5開發的全新油電，極簡化廠徽設計，也暗示品牌未來將聚焦在新能源市場。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電

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