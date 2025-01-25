Skoda「最親民電動休旅Elroq」開始量產！月產能600台訂單高達2萬張

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 近日於捷克姆拉達·博雷斯拉夫 (Mladá Boleslav) 工廠正式啟動旗下最親民全電動 SUV - Elroq 的量產。該車與全新 Škoda Enyaq 以及 Octavia 共用生產線，每日可生產高達 600 台。為此，Škoda 將部分 Octavia 的產能轉移至克瓦希尼 (Kvasiny) 廠區，以滿足市場需求，並進一步增強產能調整的靈活性。

Škoda Elroq 不僅是品牌首款全電動緊湊型 SUV，也是第一款採用全新 Modern Solid 設計語言的量產車型。其基於 MEB 模組化電動平台打造，提供三種電池容量選項，最高可達 82 kWh (可用容量為 77 kWh)，並支持 125 kW 至 210 kW 的動力輸出。頂規版本的 WLTP 續航里程高達 581 公里，使用快速充電更能在 25 至 28 分鐘內完成 10% 至 80% 的充電。

Elroq 在多數歐洲市場的起售價僅約 33,000 歐元，且多數地區的定價已接近傳統內燃機車型，成為市場中性價比最高的選擇之一。其標配豐富的科技與舒適性配置，使其不僅滿足綠色出行需求，也提供用戶卓越的駕乘體驗。截至 2024 年底，該車已接到超過 20,000 筆訂單，展現出消費者對其的高度關注與期待。

除了生產 Elroq 和小改款後的 Enyaq 外，Škoda 姆拉達·博雷斯拉夫工廠還負責 Volkswagen 集團 MEB 平台電池系統的生產，2024 年 12 月更達成生產百萬電池系統的里程碑。原廠表示，這一生產策略不僅提高了成本效率，也為集團的綠能轉型奠定了堅實基礎，進一步鞏固了該廠作為品牌核心的戰略地位。