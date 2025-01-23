歐洲2024暢銷新車排行！前3名都不是休旅車、特斯拉衰退多

▲歐洲2024暢銷新車冠軍是Dacia Sandero，並且前三名都是小型掀背車、沒有休旅車。（圖／翻攝自Dacia）



記者林鼎智／綜合報導

歐洲2024年最暢銷車款出爐，不過不同於全球都熱愛休旅車，歐洲去年暢銷前3名車款卻沒有一輛休旅車，反而都是小型掀背車，其中Stellantis旗下品牌Dacia更以Sandero拿下第一，領先雷諾Clio與福斯Golf。

具統計，Dacia Sandero在歐盟、英國等歐洲市場去年共賣出270,111輛，比前年成長14.3％，甚至超過品牌定位較高的雷諾Clio，後者去年共賣出216,569輛，也較前年成長6.5％。第3名則是過去稱霸歐洲市場的福斯Golf，包括Golf掀背／Golf Variant旅行車在內，去年共賣出216,549輛，較前年大幅成長17.5％，不過仍以20輛的微服差距輸給雷諾Clio。

▲2024歐洲暢銷Top10新車。（圖／記者林鼎智製表）



Dacia Sandero在歐洲熱賣的原因不外乎經濟實惠，具有親民的售價與不俗配備，同時也提供1.0升3缸自然進氣、渦輪引擎選擇。Dacia還為了保有價格優勢，放棄了電動化，不過後續可能在2027年帶來BEV電動車型。

至於歐洲去年暢銷Top4方面，則是特斯拉Model Y，該車也是為一上榜的電動車，去年共賣出210,484，但整體銷量較前年大幅衰退-17.5%，第5名則是福斯T-Roc。

▲過往一直是歐洲銷售冠軍的福斯Golf，去年也以20輛的微小差距輸給雷諾Clio。