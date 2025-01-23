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最低每度5.8元起！EVOASIS推春節充電優惠、新制度加快充電效率

▲EVOASIS 。（圖／翻攝自EVOASIS）

▲EVOASIS推出春節優惠，搭配信用卡加值最低每度5.8元起。（圖／翻攝自EVOASIS，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

農曆春節將近，EVOASIS推出2項新制，包括「春節優惠活動」以及「充電容量設定」，除了春節充電每度優惠外，快充站的車位已滿時，充電容量也將調整至85%，提升充電效率並縮短車主等待時間。

EVOASIS「春節優惠活動」將自2025年1月24日下午3時起，全台超過40站點每度充電6.6元，東部、墾丁地區更享每度6.5元優惠。車主每充電滿20度還有機會抽中2年快充優惠5折。另外儲值金回饋最高10%，若春節優惠期間使用刷卡優惠結合加值，最低每度只要5.8元，活動至2月3日23:59時止。

▲EVOSIS。（圖／翻攝自EVOSIS）

▲EVOASIS春節優惠期間，車主每充電滿20度還有機會抽中2年快充優惠5折。

另外，因應春節充電需求，EVOASIS也導入智能充電容量調節機制，當快充站的CCS1／CCS2車位已滿時，正在充電的車位將自動調整充電容量至85%（CCS1和CCS2的充電容量互不影響，只有正在充電的車位會將容量限制至85%），可縮短等待充電車主的時間，提高充電效率。

▲EVOSIS。（圖／翻攝自EVOSIS）

▲為提升充電效率、節省等待時間，EVOASIS也導入智能充電容量調節機制，當快充站的CCS1／CCS2車位已滿時，正在充電的車位將自動調整充電容量至85%。

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關鍵字：汽車充電EVOASIS春節充電容量優惠充電容量85%快充CCS1CCS2

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