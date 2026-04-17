速克達改裝冠軍賽開跑「3大機車廠站台力挺」！買VIP票還能抽新車

▲首屆台灣速克達改裝冠軍賽開跑，包括KYMCO光陽、SYM三陽與YAMAHA台灣山葉都共襄盛舉。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

台灣速克達改裝冠軍賽今（17）日於台北松山文創園區5號倉庫正式開跑，這場賽事是由世界改裝冠軍葉韋廷主辦，並邀集到國內3大機車廠KYMCO光陽、SYM三陽與YAMAHA台灣山葉共襄盛舉，3品牌的頂級車款不僅會作為冠軍獎品，包括購買VIP套票入場的車迷，也有機會將這些新車騎回家。

▲3大廠不僅有代表現身站台，也分別提供自家頂級車款作為品牌積分冠軍獎品、以及VIP車迷抽獎。

Rough Crafts主理人葉韋廷在開幕致詞時表示，過去已在台灣舉辦2屆的機車改裝工藝大展，每屆都會有好手詢問「速克達能否參加」，但因為檔車與速克達有明顯的性質差異，同場較技難有衡量標準，所以這次特別開辦了「速克達專場」，總共邀集了50組亮眼作品，讓國內的改裝好手們得以展現自身實力。

▲為了讓國內速克達改裝好手有公平競爭的舞台，此次特別舉辦了專場，並同樣使用與世界賽同步的評分規則。

這次共分為「無限改裝組」與「競技改裝組」，其中後者葉韋廷特別強調，近年賽場上的職人們越來越注重車輛美感，不像過去只求「能動就好」，所以特別開了這個分組，車輛必須有實際參賽紀錄才符合資格；在評選制度方面，同樣是導入與世界改裝冠軍賽同步的規則，以參賽選手互評加上專業評審審查的雙重積分，讓每一件作品都能接受完整檢視。

▲隨著國內賽場的職人們也越來越重視外觀美感，本次賽事也規畫了競技改裝組，需有實際賽事經驗才能參加。

在品牌積分獲得最高分者，可帶回KYMCO RTS-R、SYM DRGBT、YAMAHA Cygnus X等頂級車款彩繪版，而全場最強的「初代王者」，將會在4／19下午2點揭曉，可獲得MotoGP御用大師Kaos Graphics操刀彩繪的黃金安全帽；除了職人們有豐富獎項外，車迷購買VIP套票入場也能獲得3大頂級車款的抽獎資格，而且買越多張套票就有越多次抽獎資格，詳情請洽Speed & Crafts社群頁面。

▲全場最強的初代王者，將可帶回由MotoGP彩繪大師操刀的黃金安全帽。

Speed & Crafts Scooter台灣速克達改裝冠軍賽活動資訊

展覽日期與時間：

2026/04/17 (五) 14:00 - 20:00

2026/04/18 (六) 12:00 - 20:00

2026/04/19 (日) 12:00 - 18:00 (14:00-16:00冠軍賽頒獎典禮)

展覽地點：

台北松菸五號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

票價：

一般票：新台幣299元（含3日入場卷及特選調飲1杯）。

VIP套票：新台幣999元（含3日入場卷、特選調飲、2026品牌大禮抽獎資格以及限量賽事活動紀念T-Shirt）。