ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

速克達改裝冠軍賽開跑「3大機車廠站台力挺」！買VIP票還能抽新車

▲速克達改裝冠軍賽開跑「3大機車廠站台力挺」！買VIP票還能抽新車。（圖／記者張慶輝攝）

▲首屆台灣速克達改裝冠軍賽開跑，包括KYMCO光陽、SYM三陽與YAMAHA台灣山葉都共襄盛舉。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

台灣速克達改裝冠軍賽今（17）日於台北松山文創園區5號倉庫正式開跑，這場賽事是由世界改裝冠軍葉韋廷主辦，並邀集到國內3大機車廠KYMCO光陽、SYM三陽與YAMAHA台灣山葉共襄盛舉，3品牌的頂級車款不僅會作為冠軍獎品，包括購買VIP套票入場的車迷，也有機會將這些新車騎回家。

▲速克達改裝冠軍賽開跑「3大機車廠站台力挺」！買VIP票還能抽新車。（圖／記者張慶輝攝）

▲3大廠不僅有代表現身站台，也分別提供自家頂級車款作為品牌積分冠軍獎品、以及VIP車迷抽獎。

Rough Crafts主理人葉韋廷在開幕致詞時表示，過去已在台灣舉辦2屆的機車改裝工藝大展，每屆都會有好手詢問「速克達能否參加」，但因為檔車與速克達有明顯的性質差異，同場較技難有衡量標準，所以這次特別開辦了「速克達專場」，總共邀集了50組亮眼作品，讓國內的改裝好手們得以展現自身實力。

▲速克達改裝冠軍賽開跑「3大機車廠站台力挺」！買VIP票還能抽新車。（圖／記者張慶輝攝）

▲為了讓國內速克達改裝好手有公平競爭的舞台，此次特別舉辦了專場，並同樣使用與世界賽同步的評分規則。

這次共分為「無限改裝組」與「競技改裝組」，其中後者葉韋廷特別強調，近年賽場上的職人們越來越注重車輛美感，不像過去只求「能動就好」，所以特別開了這個分組，車輛必須有實際參賽紀錄才符合資格；在評選制度方面，同樣是導入與世界改裝冠軍賽同步的規則，以參賽選手互評加上專業評審審查的雙重積分，讓每一件作品都能接受完整檢視。

▲速克達改裝冠軍賽開跑「3大機車廠站台力挺」！買VIP票還能抽新車。（圖／記者張慶輝攝）

▲隨著國內賽場的職人們也越來越重視外觀美感，本次賽事也規畫了競技改裝組，需有實際賽事經驗才能參加。

在品牌積分獲得最高分者，可帶回KYMCO RTS-R、SYM DRGBT、YAMAHA Cygnus X等頂級車款彩繪版，而全場最強的「初代王者」，將會在4／19下午2點揭曉，可獲得MotoGP御用大師Kaos Graphics操刀彩繪的黃金安全帽；除了職人們有豐富獎項外，車迷購買VIP套票入場也能獲得3大頂級車款的抽獎資格，而且買越多張套票就有越多次抽獎資格，詳情請洽Speed & Crafts社群頁面。

▲速克達改裝冠軍賽開跑「3大機車廠站台力挺」！買VIP票還能抽新車。（圖／記者張慶輝攝）

▲全場最強的初代王者，將可帶回由MotoGP彩繪大師操刀的黃金安全帽。

Speed & Crafts Scooter台灣速克達改裝冠軍賽活動資訊

展覽日期與時間：
2026/04/17 (五) 14:00 - 20:00
2026/04/18 (六) 12:00 - 20:00
2026/04/19 (日) 12:00 - 18:00 (14:00-16:00冠軍賽頒獎典禮)

展覽地點：
台北松菸五號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

票價：
一般票：新台幣299元（含3日入場卷及特選調飲1杯）。
VIP套票：新台幣999元（含3日入場卷、特選調飲、2026品牌大禮抽獎資格以及限量賽事活動紀念T-Shirt）。

►台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

►台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：SpeedCraftsScooter速克達機車改裝冠軍賽改裝車手工車SYM三陽葉韋廷松菸摩托車YAMAHA山葉KYMCO光陽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【心情兩難】求白沙屯媽後尋獲遺體　孝媳哽咽：媽媽真的不在了

推薦閱讀

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

最新文章

福斯全新ID.3 Neo電動車正式亮相2026-04-18

賓士電動版C-Class預告4／20發表2026-04-17

速克達改裝冠軍賽3大機車廠力挺2026-04-17

Kia「改款中型新休旅」台灣5月見2026-04-17

Nissan「入門休旅黑化更帥」2026-04-17

Land Rover旗艦運動休旅問世20年2026-04-17

勞斯萊斯客製雙座敞篷電動跑車亮相2026-04-16

TOYOTA新休旅發表「變身小RAV4」2026-04-16

Hyundai大陸推電動車專屬品牌IONIQ2026-04-16

Mazda入門休旅、掀背車不停產2026-04-16

熱門文章

賓士電動版C-Class預告4／20發表2026-04-17

TOYOTA「7人座MPV運動款」又帥又有型2026-04-15

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市2026-04-16

TOYOTA新休旅發表「變身小RAV4」2026-04-16

福斯全新ID.3 Neo電動車正式亮相2026-04-18

Kia「改款中型新休旅」台灣5月見2026-04-17

Nissan「入門休旅黑化更帥」2026-04-17

國產油電HONDA CR-V油耗揭曉2026-04-16

三菱全新跨界休旅預告今年發表「台灣將導入」2026-04-14

新Lexus IS試駕！越開越上癮的彎道魔術師2026-04-16

相關新聞

光陽前董事長「柯勝峯接掌拓連科技」！推進電動車充電設備全球佈局

光陽前董事長「柯勝峯接掌拓連科技」！推進電動車充電設備全球佈局

士林「特力屋」驚傳5月歇業！　官方急澄清曝改裝計畫

士林「特力屋」驚傳5月歇業！　官方急澄清曝改裝計畫

屏東萬丹71歲婦騎車撞橋墩受傷　無照上路挨罰

屏東萬丹71歲婦騎車撞橋墩受傷　無照上路挨罰

花蓮無號誌路口聯結車機車相撞　騎士與乘客送醫不治

花蓮無號誌路口聯結車機車相撞　騎士與乘客送醫不治

高雄女騎士闖紅燈衝撞左轉車　人噴飛重摔車起火！驚悚影片曝

高雄女騎士闖紅燈衝撞左轉車　人噴飛重摔車起火！驚悚影片曝

讀者迴響

熱門文章

賓士「全新電動版C-Class」預告4／20發表！無縫超級寬螢幕好吸睛

賓士「全新電動版C-Class」預告4／20發表！無縫超級寬螢幕好吸睛

TOYOTA「新7人座MPV」又帥又有型！台灣今年生產　網友許願百萬內無對手

TOYOTA「新7人座MPV」又帥又有型！台灣今年生產　網友許願百萬內無對手

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

TOYOTA新休旅發表「變身小RAV4」！1.5升油電省油、更有力

TOYOTA新休旅發表「變身小RAV4」！1.5升油電省油、更有力

福斯「全新ID.3 Neo電動車」正式亮相！外觀內裝動力大幅升級

福斯「全新ID.3 Neo電動車」正式亮相！外觀內裝動力大幅升級

Kia「改款中型新休旅」台灣5月見！Sportage升級1.6升油電＋四驅

Kia「改款中型新休旅」台灣5月見！Sportage升級1.6升油電＋四驅

Nissan「入門休旅黑化更帥」鎖定TOYOTA神車！折合新台幣約64萬

Nissan「入門休旅黑化更帥」鎖定TOYOTA神車！折合新台幣約64萬

國產油電HONDA CR-V客貨認證、Lexus大改款新車現身！3月能源局名單公布

國產油電HONDA CR-V客貨認證、Lexus大改款新車現身！3月能源局名單公布

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366