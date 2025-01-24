「TOYOTA神車國民休旅」推新色應景新年！1.8升汽油、油電雙動力

▲鑲金的TOYOTA Corolla Cross喜氣又搶眼！於南非市場開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Corolla Cross國民休旅也能擁有豪華尊榮感，日前在南非市場上市的新Corolla Cross，同樣也採用亞太規造型，不過在車色選擇上大玩創意，採用超搶眼的Desert Gold沙漠金配色來應景新年！

▲Corolla Cross一掃乖乖牌國民車，鑲金後豪氣不輸LEXUS。

南非新推出的TOYOTA Corolla Cross化身不輸LEUXS豪氣的休旅，其規格雖與台灣大同小異，但新推出的Desert Gold沙漠金成為全球車迷討論的話題，在光影折射下，呈現不同的視覺質感，就像是氣勢十足整車鑲金的國民神車。

▲動力採1.8升汽油、油電雙動力。

南非市場與台灣同樣採1.8升汽油、1.8升油電2種配置，可惜的是油電依然未有其他市場的第5代THS油電系統，也都採前驅配置，並無提供4驅選項。

▲南非市場全車系都未採用TSS安全防護。

相較於搶眼的外觀，內裝配置則未更動，顯得稍微低調許多，其南非市場的TOYOTA Corolla Cross因地區消費策略考量，全車系都沒TSS安全防護系統，這一點與台灣市場大不同，少了重要的安全防護，南非TOYOTA Corolla Cross僅提供基礎的ABS、AEB系統，以及高規才有的盲點偵測。