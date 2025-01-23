速霸陸「新一代油電休旅」北美預告！Crosstrek換搭全新2.5升動力

▲北美速霸陸原廠新一代Crosstrek油電今年秋季上市。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

去年於日本亮相的速霸陸Subaru Crosstrek油電休旅，即將在今年導入北美市場，其Crosstrek乃是採用全新開發的2.5升油電系統，也將為後續的Forester油電鋪路！

▲全新2.5升油電將成為Crosstrek、Forester主力。

速霸陸計劃用全新開發的2.5升油電挽救銷量，事實上，Crosstrek上一代前身XV曾在北美推出過2次油電動力，但人氣、銷量不受到北美消費者青睞，此時3度捲土重來的全新2.5升油電，後續表現值得關注。

這具全新開發的2.5升油電，搭配電動馬達、1.1kWh電池組，引擎本體具備162匹馬力、馬達出力118匹，最終繳出194匹馬力，結合CVT變速箱與品牌為傲AWD四驅系統。

▲車身特別採泥砂黃新車色與18吋灰色鋁圈。

北美原廠喜迎Crosstrek油電新車，特別賦予「Sand Dune Pearl」泥砂黃新車色，搭配專屬的18吋灰色鋁圈，並另有黑化的Hybrid車身銘牌，都為Crosstrek帶來更多看點，也算與2.5升汽油款作出更多外型差異。

車室配備設計與汽油款差不多，多媒體螢幕、數位儀錶則會有專屬的油電資訊供駕駛檢視，後方行李廂新增AC100V/1500W 電源插座，可在外出露營時，幫一般家用電器供電。