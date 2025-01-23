「TOYOTA 神車休旅」日本今年推改款！售價上漲預估折合新台幣50萬起

▲日本預計今年5月推出小改款Corolla Cross！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

去年亞太規Corolla Cross於泰國、菲律賓、台灣等地上市，而日本TOYOTA Corolla Cross則傳出將在今年5月上市，流出消息並表示全車系都將有漲價動作，其入門的2.0升自然進氣，入手價格將來到折合新台幣50萬起！

▲日規改款動力預計維持2.0升自然進氣、1.8升油電配置。

日本TOYOTA Corolla Cross動力與台灣稍有不同，早在2023年時，日本就針對入門的1.8升自然進氣，升級到2.0升，而1.8升油電則經過優化調校後，平均油耗進步到26.4km/L，除了前驅，還另有4驅可選。

▲全車系預估將有調漲動作，以油電動力上漲幅度最高。

傳出的日規改款TOYOTA Corolla Cross將在今年5月釋出，其全車系價格都將上漲，原本入門款2,184,000日圓，折合新台幣45萬，將來到2,400,000日圓，折合新台幣50萬。

而主力的油電上調漲最多，預計約有75萬日圓漲幅，使原本2WD頂規3,250,000日圓，折合新台幣68萬，調漲到4,000,000日圓，折合新台幣84萬。

▲日本有望導入亞太規最新造型。

外型、內裝變動上還無進一步消息，但去年亞太規帶來搶眼辨識度超高的全新外觀，日本是否在今年5月改款跟進，後續值得關注。內裝配備上，日本於2023年已升級12.3吋數位儀錶，搭配10.5吋多媒體螢幕，並還有電子手剎車，接下來改款將如何出招，就相當考驗日本原廠。