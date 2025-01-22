「Nissan全新n7」今年5月上市！電動轎跑主打舒適大空間　翻身新希望

▲Nissan全新n7確認今年5月大陸開賣！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

或許能成為拯救Nissan破產的新契機，由大陸東風日產主導的Nissan全新n7確認將在今年5月上市，全新n7不僅是趨勢的電動轎跑房車，更具備寬敞舒適的大空間，不排除走出大陸進軍其他全球市場！

▲品牌強調具有AI舒適座椅與高科技的自動駕駛輔助。

日前大陸長安Mazda推出矚目的EZ-6電動房車，已經準備導入歐洲市場，而同樣是鎖定電動房車市場的Nissan全新n7，或許也有望走出大陸、邁向國際，為Nissan破產危機帶來新希望曙光。

雖然重點的續航、動力資訊尚待後續公布，但全新的Nissan n7已經引起不少全球車迷關注，其具有4.9米車長、2.9米軸距表現，品牌主打寬敞的車室空間，並還有AI智能舒壓按摩座椅等，可想而知車室表現會是Nissan n7一大招牌賣點。

▲Nissan n7未來也將成為Altima接班人。

被視為Altima電動版的Nissan n7，外觀則採分離式頭燈，並具有可發光廠徽、雙色輪圈與流線車頂線條，光是車頭燈就用上710顆LED燈泡，車尾更高達800多顆，外觀儀式、科幻感拉好拉滿。