新一代「TOYOTA Camry汽油入門款」馬來西亞開賣！折合新台幣162萬

▲馬來西亞推出2.5升汽油的新一代Camry。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼去年2.5升油電作為先發，馬來西亞近期上架汽油款的新一代TOYOTA Camry，與台灣的2.0升汽油不同，馬來西亞採用2.5升自然進氣，當地售價折合新台幣162萬！

▲2.5升汽油作為馬來西亞入門款Camry。

新一代TOYOTA Camry去年於馬來西亞上市，當時僅有2.5升油電車型，開價RM 248,800、RM 250,354，折合新台幣182、184萬，而近來則又低調上市的2.5升的汽油版，售價RM 221,800，折合新台幣162萬。

同樣在去年上市的台灣新一代TOYOTA Camry，台灣2.0升汽油開價98.5、110.9萬，相同的第5代2.5升油電也只要112.9、125萬，台灣Camry比馬來西亞更平易近人。

▲2.5升汽油輸出比2.5升油電略高。

馬來西亞這具2.5升汽油動力輸出比2.5升油電更高，能繳出204匹馬力大於油電的188匹，且汽油款的油箱容積為60L，比油電的50L多出10L，至於外型上則就大同小異，汽油款則少了藍色的油電廠徽。

配備也不因入門動力而陽春，汽油的TOYOTA Camry仍具有12.3吋多媒體螢幕與數位儀錶，並採TSS 3.0防護系統、7具安全氣囊等。