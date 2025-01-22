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「Nissan商用MPV」難敵TOYOTA被迫停產！超大載貨空間成絕響

▲受到財務破產拖累，Nissan近期有不少車款將面臨停產、減產。（圖／翻攝自Nissan）

▲受到財務破產拖累，Nissan近期有不少車款將面臨停產、減產。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan前腳受到財務破產拖累，而與HONDA合併談判又不樂觀，連帶牽連不少旗下車款，其中Nissan AD商用MPV首當其衝，日本將在今年退出停產，超大的載貨空間AD MPV即將下台一鞠躬！

▲受到財務破產拖累，Nissan近期有不少車款將面臨停產、減產。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan AD擁有不俗的載貨空間，終究是難敵TOYOTA Probox。

Nissan旗下正在進行整頓重建，而Nissan AD位於神奈川的子公司湘南工廠，預計擴大縮編、減產，將裁員數百位員工與高層，而停產車輛Nissan AD正是計劃中的車款之一。

進行車系縮編、減產，加上銷售不如競爭對手TOYOTA Probox，經典的Nissan AD將在今年落幕，其Nissan AD雖擁有不俗的載貨空間，官方過去宣稱能放下多達91個A4紙箱空間，另提供不少便利的行李托盤、置物架等配備，但終究難挽回消費者的青睞。

▲受到財務破產拖累，Nissan近期有不少車款將面臨停產、減產。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan AD停產，另外一款NX200將進行產能縮減。

事實上，不只Nissan AD，同樣在湘南工廠的NX200 商用車情況也不樂觀，也將在近期進行減產，讓原本過去上看年產能15萬輛的湘南工廠，今年營利肯定是大受影響。

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