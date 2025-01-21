新一代「速霸陸Forester」越野版現身！2.5升油電過招RAV4 Adventure

▲無偽裝的Forester Wilderness越野版被捕獲！（圖／翻攝自IG@kindelauto）

記者徐煜展／綜合報導

以速霸陸Subaru為傲的AWD四驅系統再強化，作為子品牌Wilderness越野系列再出招，近來北美捕獲到無偽裝的Forester Wilderness越野版新車，其具有更強的地形穿越能力與霸氣的外觀套件，要來與同樣是越野訴求的TOYOTA RAV4 Adventure來過過招！

▲Wilderness系列擁有專屬的家族廠徽，且更還有更霸氣的套件加持。

Wilderness主打品牌四驅越野，屬於速霸陸旗下的子品牌，過去Forester、Outback、Crosstrek等休旅都出現過Wilderness系列，而品牌也沒忘了北美2023年推出大改款Forester，北美已有車迷目睹到最新一代的Forester Wilderness，預計今年上半季發表。

從捕獲到的Forester Wilderness新車來看，新車用上大量的防刮材質鋪陳在車身四周，確保新車征戰越野地形時，能達到保護車身鈑金的作用，新一代Forester Wilderness不僅會擁有專屬的外觀、內裝套件加持，在底牌懸吊上也會作越野取向的調校設定。

▲新一代Forester Wilderness將採用2.5升油電。

2023年北美首發的Forester僅提供2.5升自然進氣，不過近期已逐漸朝向全新開發的2.5升油電靠攏，未來Crosstrek、Forester都會以全新的2.5升油電作為銷售主力，引擎本體提供160匹馬力、21.3公斤米扭力，電動馬達可額外提供88匹馬力、27.5公斤米扭力，並搭配1.1 kWh鋰電池。