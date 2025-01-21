ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

新一代「速霸陸Forester」越野版現身！2.5升油電過招RAV4 Adventure

▲無偽裝的Forester Wilderness越野版被捕獲！（圖／翻攝自IG@kindelauto）

▲無偽裝的Forester Wilderness越野版被捕獲！（圖／翻攝自IG@kindelauto）

記者徐煜展／綜合報導

以速霸陸Subaru為傲的AWD四驅系統再強化，作為子品牌Wilderness越野系列再出招，近來北美捕獲到無偽裝的Forester Wilderness越野版新車，其具有更強的地形穿越能力與霸氣的外觀套件，要來與同樣是越野訴求的TOYOTA RAV4 Adventure來過過招！

▲無偽裝的Forester Wilderness越野版被捕獲！（圖／翻攝自IG@kindelauto）

▲Wilderness系列擁有專屬的家族廠徽，且更還有更霸氣的套件加持。

Wilderness主打品牌四驅越野，屬於速霸陸旗下的子品牌，過去Forester、Outback、Crosstrek等休旅都出現過Wilderness系列，而品牌也沒忘了北美2023年推出大改款Forester，北美已有車迷目睹到最新一代的Forester Wilderness，預計今年上半季發表。

從捕獲到的Forester Wilderness新車來看，新車用上大量的防刮材質鋪陳在車身四周，確保新車征戰越野地形時，能達到保護車身鈑金的作用，新一代Forester Wilderness不僅會擁有專屬的外觀、內裝套件加持，在底牌懸吊上也會作越野取向的調校設定。

▲無偽裝的Forester Wilderness越野版被捕獲！（圖／翻攝自IG@kindelauto）

▲新一代Forester Wilderness將採用2.5升油電。

2023年北美首發的Forester僅提供2.5升自然進氣，不過近期已逐漸朝向全新開發的2.5升油電靠攏，未來Crosstrek、Forester都會以全新的2.5升油電作為銷售主力，引擎本體提供160匹馬力、21.3公斤米扭力，電動馬達可額外提供88匹馬力、27.5公斤米扭力，並搭配1.1 kWh鋰電池。

►2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

►83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：SubaruForesterSUV跨界四驅休旅車Levorg旅行車大改款XVImpreza掀背車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

賓利「首款電動休旅」借殼測試2025-01-21

新一代「速霸陸Forester」越野版現身2025-01-21

川普宣布撤銷電動車補助開採石油2025-01-21

Suzuki超帥Swift、Jimny概念展演2025-01-21

MG推出「新7人座越野休旅」2025-01-21

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣2025-01-21

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見2025-01-21

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣2025-01-21

「大改款Mazda CX-5」細節曝光2025-01-21

賓士北美宣布2月起可用特斯拉超充2025-01-20

熱門文章

川普宣布撤銷電動車補助開採石油2025-01-21

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見2025-01-20

電動車免稅再延5年網兩派吵翻2025-01-20

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見2025-01-21

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣2025-01-21

「大改款Mazda CX-5」細節曝光2025-01-21

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣2025-01-21

「三菱得利卡」睽違18年大改款2025-01-18

MG推出「新7人座越野休旅」2025-01-21

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產2025-01-17

相關新聞

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣！英國銷售17天完售官網提前下架

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣！英國銷售17天完售官網提前下架

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見！化身最帥跑旅　換搭1.5升油電

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見！化身最帥跑旅　換搭1.5升油電

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

「MG多款話題新車」印度現身！大改款HS、小休旅ZS、7人座通通有

「MG多款話題新車」印度現身！大改款HS、小休旅ZS、7人座通通有

讀者迴響

熱門文章

川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油助美再成製造業國家

川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油助美再成製造業國家

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見！導入Corolla Cross、Camry最新設計

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見！導入Corolla Cross、Camry最新設計

電動車免牌照稅再延5年「他問開油車不是人嗎」？網友兩派意見吵翻

電動車免牌照稅再延5年「他問開油車不是人嗎」？網友兩派意見吵翻

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見！化身最帥跑旅　換搭1.5升油電

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見！化身最帥跑旅　換搭1.5升油電

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣！英國銷售17天完售官網提前下架

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣！英國銷售17天完售官網提前下架

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

「三菱得利卡」睽違18年大改款！空間平台更大　換上省油新油電

「三菱得利卡」睽違18年大改款！空間平台更大　換上省油新油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366