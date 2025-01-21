ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

▲新一代Mazda CX-5近距離直擊！曝光更多細節。（圖／翻攝自《Carscoops》）

▲新一代Mazda CX-5近距離直擊！曝光更多細節。（圖／翻攝自《Carscoops》）

記者徐煜展／綜合報導

日前北美才流出疑似新一代Mazda CX-5測試照，不過從最新且又清晰測試照再度曝光，終於能證實測試車身分，北美再度捕獲到Mazda CX-5測試車身影，這次能一睹CX-5改款的外觀細節走向，變得更帥、更好看，且空間感也比現行款更優秀！

近距離捕捉到Mazda CX-5測試車，不僅能證實下一代CX-5傳聞，還能觀察新CX-5外型細節，首先最明顯的變化，下一代CX-5L LED頭燈變得細長更有辨識度，搭配全新設計的保桿、水箱護罩，呈現更強而有力的視覺立體感，下一代CX-5車頭設計整體與CX-50有許多相似之處。

▲新一代Mazda CX-5近距離直擊！曝光更多細節。（圖／翻攝自《Carscoops》）

▲新一代Mazda CX-5近距離直擊！曝光更多細節。（圖／翻攝自《Carscoops》）

▲現行款CX-5（上圖）與新一代對比，大改款尺碼看似放大不少。

從側邊與現行款作對比，側面線條簡潔俐落，下一代CX-5尺碼看似放大一些，將為CX-5爭取到更好的車室空間，在車尾變化上，大改款CX-5也針對後保桿、尾燈全面換新，導入類似CX-60、CX-90的家族設計，讓CX-5與豪華休旅家族作呼應。

▲新一代Mazda CX-5近距離直擊！曝光更多細節。（圖／翻攝自《Carscoops》）

▲車尾造型與CX-60類似，全新尾燈與60、90系列呼應。

CX-50搭載與TOYOTA合作的2.5升油電，不過下一代CX-5的油電會是Mazda自行開發，雖目前尚未有更多動力細節，但CX-60、CX-90搭載的2.5升PHEV油電，是有機會下放到下一代CX-5身上。

►2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

►83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

MG推出「新7人座越野休旅」2025-01-21

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣2025-01-21

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見2025-01-21

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣2025-01-21

「大改款Mazda CX-5」細節曝光2025-01-21

賓士北美宣布2月起可用特斯拉超充2025-01-20

電動車免稅再延5年網兩派吵翻2025-01-20

「MG多款話題新車」印度現身2025-01-20

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見2025-01-20

三菱「跨界小休旅」進軍澳洲2025-01-20

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見2025-01-20

電動車免稅再延5年網兩派吵翻2025-01-20

「三菱得利卡」睽違18年大改款2025-01-18

「大改款Mazda CX-5」細節曝光2025-01-21

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產2025-01-17

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見2025-01-21

MG「全新7人座MPV」亮相2025-01-20

「HONDA Odyssey」多款新車台灣送測2025-01-20

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣2025-01-21

「MG多款話題新車」印度現身2025-01-20

相關新聞

「MG多款話題新車」印度現身！大改款HS、小休旅ZS、7人座通通有

「MG多款話題新車」印度現身！大改款HS、小休旅ZS、7人座通通有

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見！導入Corolla Cross、Camry最新設計

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見！導入Corolla Cross、Camry最新設計

三菱「跨界小休旅」進軍澳洲！1.0升渦輪鎖定TOYOTA神車

三菱「跨界小休旅」進軍澳洲！1.0升渦輪鎖定TOYOTA神車

Skoda「2024全球賣出92.66萬新車」！Octavia蟬聯最暢銷車款寶座

Skoda「2024全球賣出92.66萬新車」！Octavia蟬聯最暢銷車款寶座

極氪「全新007 GT電動跑旅」無預警亮相！四驅高性能版3秒內破百

極氪「全新007 GT電動跑旅」無預警亮相！四驅高性能版3秒內破百

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見！導入Corolla Cross、Camry最新設計

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見！導入Corolla Cross、Camry最新設計

電動車免牌照稅再延5年「他問開油車不是人嗎」？網友兩派意見吵翻

電動車免牌照稅再延5年「他問開油車不是人嗎」？網友兩派意見吵翻

「三菱得利卡」睽違18年大改款！空間平台更大　換上省油新油電

「三菱得利卡」睽違18年大改款！空間平台更大　換上省油新油電

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產！預估售價折合新台幣50萬

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產！預估售價折合新台幣50萬

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見！化身最帥跑旅　換搭1.5升油電

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見！化身最帥跑旅　換搭1.5升油電

MG「全新7人座MPV」亮相！預估售價折合新台幣247萬　續航430公里

MG「全新7人座MPV」亮相！預估售價折合新台幣247萬　續航430公里

「HONDA Odyssey」多款新車台灣送測！鎖定TOYOTA Sienna 7人座

「HONDA Odyssey」多款新車台灣送測！鎖定TOYOTA Sienna 7人座

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366