「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

▲新一代Mazda CX-5近距離直擊！曝光更多細節。（圖／翻攝自《Carscoops》）

記者徐煜展／綜合報導

日前北美才流出疑似新一代Mazda CX-5測試照，不過從最新且又清晰測試照再度曝光，終於能證實測試車身分，北美再度捕獲到Mazda CX-5測試車身影，這次能一睹CX-5改款的外觀細節走向，變得更帥、更好看，且空間感也比現行款更優秀！

近距離捕捉到Mazda CX-5測試車，不僅能證實下一代CX-5傳聞，還能觀察新CX-5外型細節，首先最明顯的變化，下一代CX-5L LED頭燈變得細長更有辨識度，搭配全新設計的保桿、水箱護罩，呈現更強而有力的視覺立體感，下一代CX-5車頭設計整體與CX-50有許多相似之處。

▲現行款CX-5（上圖）與新一代對比，大改款尺碼看似放大不少。

從側邊與現行款作對比，側面線條簡潔俐落，下一代CX-5尺碼看似放大一些，將為CX-5爭取到更好的車室空間，在車尾變化上，大改款CX-5也針對後保桿、尾燈全面換新，導入類似CX-60、CX-90的家族設計，讓CX-5與豪華休旅家族作呼應。

▲車尾造型與CX-60類似，全新尾燈與60、90系列呼應。

CX-50搭載與TOYOTA合作的2.5升油電，不過下一代CX-5的油電會是Mazda自行開發，雖目前尚未有更多動力細節，但CX-60、CX-90搭載的2.5升PHEV油電，是有機會下放到下一代CX-5身上。