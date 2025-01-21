「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見！化身最帥跑旅　換搭1.5升油電

▲國外最新大改款TOYOTA Corolla預想圖釋出，導入Crown Sport跑旅造型。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

記者徐煜展／綜合報導

第6代RAV4成為2025年TOYOTA最重要全球戰略車，不過可別忘了經典的Corolla也同樣在大改款週期，下一代RAV4、Corolla都有望於今年問世，而全新開發的1.5升油電，將成大改款Corolla重點！

▲預想圖的Corolla巧妙借鏡Crown Sport特徵。

第6代RAV4海外正在積極測試中，而同樣在2018年問世的TOYOTA Corolla，有望緊跟在RAV4之後推出新一代，而近來國外釋出的下一代Corolla預想圖，把腦筋動在豐田最帥的Crown Sport跑旅上，把Crown Sport特徵揉合在Corolla，讓預想圖的TOYOTA Corolla引起不少車迷熱議。

回歸比較有可能的現實層面，新一代TOYOTA Corolla外觀走向應會比照Camry方向前進，導入顯眼的點陣式水箱護罩，並以現行的TNGA平台升級調校，讓下一代Corolla擁有更好的操控身手，除了房車外，Corolla Sport掀背、Corolla Touring旅行車等家族大改款也都令人相當期待。

▲下一代Corolla將換搭全新的1.5升油電引擎。

豐田正在開發的全新1.5升引擎，關係到下一代Corolla，其這具引擎能適用各種電氣化資源，關鍵的大改款Corolla將換上1.5升油電動力，帶來更理想的節能油耗。