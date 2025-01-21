ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

▲現代Hyundai Inster日本上市！台灣預計今年導入。（圖／翻攝自Hyundai）

▲現代Hyundai Inster日本上市！台灣預計今年導入。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

Hyundai Inster積極搶攻入門電動休旅市場，其尺碼比Kona更小更討喜，近來已在日本上市，提供3款車型，當地售價折合新台幣60萬左右，而台灣原廠日前已經表示，最快有望在今年迎來Hyundai Inster全新電動休旅新星！

▲現代Hyundai Inster日本上市！台灣預計今年導入。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Casper電動版於去年韓國首發，成為重點的全球戰略車。

Hyundai Inster其實也就是李多慧愛車Casper的電動版，最早於2024年韓國釜山車展發表Casper Electric，後續在歐洲以Inster新名字發表，是Hyundai搶攻入門電動車市場的全新武器，Hyundai Inster作為重點全球戰略車，也已經在台灣原廠導入名單當中。

▲現代Hyundai Inster日本上市！台灣預計今年導入。（圖／翻攝自Hyundai）

▲日本提供3款車型，售價折合新台幣60萬起。

日本最新上市的Hyundai Inster帶來Casual、Voyage、Lounge三種等級，開價284.9～357.5日圓，折合新台幣60～75萬，尺碼僅有3,825x1,610x1,575mm、軸距達2,580mm，對比台灣去年剛上市139.9萬的Hyundai Kona電動車，Inster尺碼更小在都市鬧區更實用，未來台灣上市有望帶來比Kona更親民的入手門檻。

▲現代Hyundai Inster日本上市！台灣預計今年導入。（圖／翻攝自Hyundai）

▲日規最大續航力335公里。

日本規格採單馬達配置，提供42kWh、長程版49kWh電池容量，分別對應97匹、115匹馬力，標準款續航力繳出300公里表現，而長程版來到335公里，使用120kW快速充電，能在30分鐘完成10～80%充電，還支援對外的V2L外部供電功能。

內裝方面，Hyundai Inster採雙10.25吋數位儀表、中控螢幕，另外也配備手機無線充電、64色氣氛燈、天窗、雙前座加熱功能，並具有Hyundai Smart Sense駕駛輔助系統。全車座椅皆可向前傾倒，第2排座椅也有前後滑移功能，後行李廂自280／351公升起跳。

►2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

►83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：HyundaiTucson休旅跨界SUVVenueN LineKonaMufasaix35Inster

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

MG推出「新7人座越野休旅」2025-01-21

5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣2025-01-21

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見2025-01-21

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣2025-01-21

「大改款Mazda CX-5」細節曝光2025-01-21

賓士北美宣布2月起可用特斯拉超充2025-01-20

電動車免稅再延5年網兩派吵翻2025-01-20

「MG多款話題新車」印度現身2025-01-20

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見2025-01-20

三菱「跨界小休旅」進軍澳洲2025-01-20

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見2025-01-20

電動車免稅再延5年網兩派吵翻2025-01-20

「三菱得利卡」睽違18年大改款2025-01-18

「大改款Mazda CX-5」細節曝光2025-01-21

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產2025-01-17

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見2025-01-21

MG「全新7人座MPV」亮相2025-01-20

「HONDA Odyssey」多款新車台灣送測2025-01-20

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣2025-01-21

「MG多款話題新車」印度現身2025-01-20

相關新聞

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

「MG多款話題新車」印度現身！大改款HS、小休旅ZS、7人座通通有

「MG多款話題新車」印度現身！大改款HS、小休旅ZS、7人座通通有

三菱「跨界小休旅」進軍澳洲！1.0升渦輪鎖定TOYOTA神車

三菱「跨界小休旅」進軍澳洲！1.0升渦輪鎖定TOYOTA神車

「三菱得利卡」睽違18年大改款！空間平台更大　換上省油新油電

「三菱得利卡」睽違18年大改款！空間平台更大　換上省油新油電

Suzuki「全新入門電動休旅」規格公開！台灣將導入　續航力超過500公里

Suzuki「全新入門電動休旅」規格公開！台灣將導入　續航力超過500公里

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見！導入Corolla Cross、Camry最新設計

「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見！導入Corolla Cross、Camry最新設計

電動車免牌照稅再延5年「他問開油車不是人嗎」？網友兩派意見吵翻

電動車免牌照稅再延5年「他問開油車不是人嗎」？網友兩派意見吵翻

「三菱得利卡」睽違18年大改款！空間平台更大　換上省油新油電

「三菱得利卡」睽違18年大改款！空間平台更大　換上省油新油電

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

「大改款Mazda CX-5」細節曝光！更帥更好看　空間放大搭新油電

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產！預估售價折合新台幣50萬

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產！預估售價折合新台幣50萬

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見！化身最帥跑旅　換搭1.5升油電

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年見！化身最帥跑旅　換搭1.5升油電

MG「全新7人座MPV」亮相！預估售價折合新台幣247萬　續航430公里

MG「全新7人座MPV」亮相！預估售價折合新台幣247萬　續航430公里

「HONDA Odyssey」多款新車台灣送測！鎖定TOYOTA Sienna 7人座

「HONDA Odyssey」多款新車台灣送測！鎖定TOYOTA Sienna 7人座

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366