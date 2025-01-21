李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

▲現代Hyundai Inster日本上市！台灣預計今年導入。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

Hyundai Inster積極搶攻入門電動休旅市場，其尺碼比Kona更小更討喜，近來已在日本上市，提供3款車型，當地售價折合新台幣60萬左右，而台灣原廠日前已經表示，最快有望在今年迎來Hyundai Inster全新電動休旅新星！

▲Hyundai Casper電動版於去年韓國首發，成為重點的全球戰略車。

Hyundai Inster其實也就是李多慧愛車Casper的電動版，最早於2024年韓國釜山車展發表Casper Electric，後續在歐洲以Inster新名字發表，是Hyundai搶攻入門電動車市場的全新武器，Hyundai Inster作為重點全球戰略車，也已經在台灣原廠導入名單當中。

▲日本提供3款車型，售價折合新台幣60萬起。

日本最新上市的Hyundai Inster帶來Casual、Voyage、Lounge三種等級，開價284.9～357.5日圓，折合新台幣60～75萬，尺碼僅有3,825x1,610x1,575mm、軸距達2,580mm，對比台灣去年剛上市139.9萬的Hyundai Kona電動車，Inster尺碼更小在都市鬧區更實用，未來台灣上市有望帶來比Kona更親民的入手門檻。

▲日規最大續航力335公里。

日本規格採單馬達配置，提供42kWh、長程版49kWh電池容量，分別對應97匹、115匹馬力，標準款續航力繳出300公里表現，而長程版來到335公里，使用120kW快速充電，能在30分鐘完成10～80%充電，還支援對外的V2L外部供電功能。

內裝方面，Hyundai Inster採雙10.25吋數位儀表、中控螢幕，另外也配備手機無線充電、64色氣氛燈、天窗、雙前座加熱功能，並具有Hyundai Smart Sense駕駛輔助系統。全車座椅皆可向前傾倒，第2排座椅也有前後滑移功能，後行李廂自280／351公升起跳。