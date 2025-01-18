Suzuki「全新入門電動休旅」規格公開！台灣將導入　續航力超過500公里

▲Suzuki e vitara於印度車展首度公開亮相。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA雙生車Urban Cruiser剛剛在布魯塞爾登場，而Suzuki e vitara則選在印度車展作首次公開亮相，作為主要生產地的印度市場，現場並揭露更詳細的規格，這輛話題電動車新生，續航力將有超過500公里水準！

▲台灣原廠曾公開表示將導入Suzuki e vitara。

台灣原廠曾在2024年的台北車展表態，將積極導入Suzuki e vitara全新電動車，該車主打入門級距，車長4,275mm、車寬1,800mm、車高1,635mm，軸距達2,700mm，其軸距表現可是超過不少油車休旅。

專為電動車開發的Heartect-e平台，印度提供2WD、4WD等配置，電池容量具有49、61kWh，前驅共有144匹、174匹馬力，四驅來到184匹馬力，而重點的續航力，則會超過500公里左右。

▲Suzuki e vitara配備應有盡有。

配備不因入門車而陽春，採顯眼的雙色內裝鋪陳，採電動調整通風座椅、全景天窗、無線手機充電、10.1吋多媒體螢幕，L2輔助駕駛科技、7具安全氣囊等，受惠2米7軸距的空間表現，不僅為後座爭取最大空間，且後座座椅還支援前後滑移。