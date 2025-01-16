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「HONDA CR-V」今年推新改款！北美將新增越野油電新車型

▲北美預計今年推出小改款HONDA CR-V！（圖／翻攝自HONDA）

▲北美預計今年推出小改款HONDA CR-V！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

北美於2022年推出第6代HONDA CR-V，歷經3年的銷售週期，即將迎來有感的小改款更新，北美HONDA CR-V將藉由小改款之際，推出TrailSport越野車款，這也是子品牌TrailSport首度推出的油電休旅！

▲北美預計今年推出小改款HONDA CR-V！（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA CR-V去年在北美賣破40萬輛。

HONDA CR-V去年在北美創下20多年新高破紀錄，2024年繳出402,791輛成為北美年度暢銷車款第5名，僅次於TOYOTA RAV4的475,193輛與特斯拉Model Y 416,000輛，其中HONDA油電策略在北美銷售奏效，油電CR-V比例銷售超過一半。

展望2025年，北美HONDA今年計劃推出新一代Passport，同時也將有Passport TrailSport越野系列，而作為銷售大將的HONDA CR-V，今年將在北美推出小改款，也會有TrailSport越野款，CR-V TrailSport將成為越野副牌的第1款油電代表。

▲北美預計今年推出小改款HONDA CR-V！（圖／翻攝自HONDA）

▲北美CR-V將趁小改款推出TrailSport越野款。

北美小改款CR-V資訊還不多，以目前動向來看，未來改款仍會以2.0升油電做為主力，而計劃新增的TrailSport越野款，預期在外觀、內裝導入越野風格套件與配備，不排除在懸吊進行優化升級，讓CR-V TrailSport具備更強的地形適應能力。

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