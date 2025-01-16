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台灣「速霸陸WRX旅行車」將推便宜入門款！有望150萬內鎖定福特、Skoda

▲速霸陸WRX Wagon送測入門款車型曝光！（圖／翻攝自能源局）

▲速霸陸WRX Wagon送測入門款車型曝光！（圖／翻攝自能源局）

記者徐煜展／綜合報導

台灣於2023年上市的新一代速霸陸Subaru WRX Wagon旅行車，188.8萬的售價入手門檻比過去高了不少，不過原廠似乎有意讓更便宜的入門款回歸，送測的新車型已在能源局油耗名單曝光。

▲速霸陸WRX Wagon送測入門款車型曝光！（圖／翻攝自能源局）

▲台灣上一代WRX Wagon旅行車稱為Levorg，當時就有GT-S車型。

目前台灣僅在售的188.8萬WRX Wagon僅有tS版本，而送測的GT-S車型在國外比tS更入門、更便宜，事實上，台灣上一代WRX Wagon旅行車就有GT-S版本，其售價為139.8萬。

能源局最新曝光的WRX Wagon GT-S車型，與tS同樣採2.4升水平對臥渦輪，搭配CVT變速箱，市區油耗7.79km/L、高速15.01km/L、平均油耗為11.2km/L，新車型悄悄曝光，更便宜的WRX Wagon GT-S有望在今年上市。

▲台灣導入最新世代的WRX Wagon，搭上2.4升新渦輪，更有性能味！（圖／記者徐煜展攝，以下同）

▲WRX Wagon GT-S售價若壓到150萬內，能對福特、Skoda Octavia造成威脅。

WRX Wagon GT-S若售價壓到150萬內門檻，相信絕對能增加不少購車誘因，目前台灣同級的進口旅行車售價，有福特Focus ST Wagon 158.9萬、Skoda Octavia Combi的119.8～161.8萬，WRX Wagon GT-S若如願在台上市，能為旅行車市場帶來更多活力。

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