167萬！台灣TOYOTA「bZ4X電動休旅」新年式上架　安全、配備升級

▲新年式TOYOTA bZ4X官網上架！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣TOYOTA唯一的電動休旅bZ4X，近日在官網上架2025新年式，外觀新增豐田集團最新的電氣化家族徽飾，車色、配備小幅調整，維持167萬單1車型不漲價。

▲葉子板「Electric」銘牌識別，新年式換上「BEV」藍色廠徽。

台灣新年式TOYOTA bZ4X車色提供5款，相較去年舊款取消晶燦紅車色，另在原本的葉子板充電孔的「Electric」車身銘牌，新年式bZ4X換上與Prius等其他新生代油電車相同的「BEV」藍色廠徽，來與其他家族車款作呼應。

▲內裝針對前座椅角度調整，電動尾門啟閉動作加快。車色縮減成5種。

其他外觀、內裝大致不變，不過新年式升級幅度還有貼心的小巧思，導入SEA安全離座警示，另外前座座椅傾倒幅度能與後座座椅相連，帶來更實用的舒適空間運用，電動尾門升降速度也作了調整，尾門啟閉速度加快，讓置物行李時，更方便省力不少。

▲安全配備升級，新年式bZ4X變得更聰明！

在原有的TSS 3.0安全防護下，新年式增加的SEA安全離座警示，利用安裝於後保桿內的左右側雷達感知器，於車輛靜止時持續偵測後方來車狀況，並透過BSM警示燈、警示音與儀錶板警示訊息等方式提醒車上乘員，有助於減少車門開啟時與後方來車發生碰撞的可能性。