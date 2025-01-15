「新一代Mazda CX-5」休旅抓到了！空間變大搭上全新油電　預計今年見

▲新一代Mazda CX-5首次曝光！預計今年發表。（圖／翻攝自IG@kindelauto）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda車迷期待的新一代CX-5休旅首次曝光！疑似下一代CX-5的測試車於北美道路上被捕獲，從原廠日前公開的未來新車計劃藍圖來看，大改款CX-5預計今年問世，還會首度換上全新油電系統！

▲原廠日前就表示將在2025年帶來新一代CX-5。（圖／翻攝自Mazda）

該測試車明顯有Mazda設計語彙特徵，且尺碼、空間也與CX-5相符，從遠看更有小一號CX-60錯覺，新車採用來自CX-60、CX-90等最新的家族設計語彙，該測試車比起現行的CX-5略微放大不少，能帶來更理想的車室空間。

國外預計下一代CX-5車長預估增加110mm來到4,685mm，略短於CX-60的4,740mm，在寬度、軸距也有望增加，至於平台預估維持較有成本優勢的前驅設定，不排除以現行平台升級延伸，並非採用CX-60、CX-90等後驅平台。

▲CX-5將首度採用油電系統。

動力配置上，傳出將有3種規格可選，熟悉的2.5升Skyactiv-G引擎仍會繼續提供，另外因應Mazda電氣化發展趨勢，將有基本的油電與PHEV插電式油電。

Mazda日前就曾透露油電引擎開發計劃，相信CX-5將會搭上這股熱潮，同時品牌在CX-60、CX-90推出的2.5升PHEV插電式油電，該技術有望下放到CX-5上，全新世代的CX-5配上新開發油電，讓不少全球車迷相當期待。