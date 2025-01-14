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導入油電動力獲好評　Honda Civic奪2025北美年度風雲車大獎！

▲Honda Civic 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Civic在美規導入油電車型後，獲得2025北美年度風雲車大獎 。（圖／翻攝自Honda）

記者林鼎智／綜合報導

Honda旗下Civic Hybrid近日於2025美國年度風雲大獎（汽車／卡車／休旅）中獲得年度風雲車殊榮，這也是北美本田、Acura雙品牌2年內第9度獲得美國年度風雲車，Civic更是自1994年成立以來獲獎最多的車款。

2025年美國年度風雲獎是以2024年上市新車、改款車型為評選，由美國、加拿大等相關從業人員當評審，從創新、設計、安全性、駕駛性能、客戶滿意度等各項進行評比，Civic Hybrid憑藉著Hybrid油電動力系統獲獎，在評選中具有出色的燃油效率及駕駛樂趣，同時也有舒適的駕駛體驗及外型。

▲Honda Civic 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Civic 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda美規Civic是在去年7月增添油電車型，該油電動力具有平均油耗24km／L表現。

Honda第11代Civic於2021年6月在美上市，全車系也標配Honda Sensing駕駛輔助系統，並在2024年7月增添Civic Hybrid油電車型，透過2.0升汽油引擎、雙電動馬達與1.1kWh電池組成，全車車重1,502公斤，具有184匹馬力，平均油耗可達24km／L，在Honda專為油電系統調校的懸吊、主動噪音控制系統下，獲得北美年度風雲車殊榮。

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關鍵字：汽車掀背HondaCivic北美年度風雲車油電HybrideHEV油耗日系

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