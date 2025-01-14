TOYOTA Camry奪「北美最暢銷房車」！HONDA Civic也入榜

▲不讓休旅車太囂張！TOYOTA Camry、HONDA Civic逆勢發威。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

休旅車當道年代，不過TOYOTA、HONDA仍靠著新一代Camry與Civic加持助攻，擠入2024年北美暢銷車款TOP 10，尤其新一代TOYOTA Camry靠著帥氣顏值、舒適的大空間，以及節能的油電表現，擄獲不少北美消費者芳心！

▲新一代TOYOTA Camry於今年第2季北美推出後，人氣持續上升。

2024年北美暢銷前10名車款出爐，冠亞軍依然是由F-Series、Chevrolet Silverado皮卡車拿下，第3名季軍為TOYOTA RAV4，不過今年北美榜單有不少弱勢的房車竄出，其中以TOYOTA Camry、HONDA Civic表現最亮眼。

TOYOTA Camry於去年在北美繳出309,876輛銷售成績，擠入北美2024年TOP 10榜單第8名，比起2023年成長3%，其中在第2季發表的新一代TOYOTA Camry也帶來不少助攻。

▲HONDA Civic在北美今年成長30%。

HONDA Civic以242,005銷量排行第10名，與CR-V聯手奪下2個名次，相較於大哥Accord 衰退 17%，Civic喜美比起2023年還成長驚人的30%表現，其外型、空間、動力表現，也是讓不少當地消費者買單。