Nissan「N7中大型電動房車」量產版現身！大陸工信部送測曝光即將發表

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸工信部近日公布最新送測名單，其中最受矚目的莫過於 Nissan 旗下全新中大型電動房車 N7，意味著該車將在不久後正式發表。

▲Nissan 旗下全新中大型電動房車 N7 出現在中國大陸工信部最新送測名單。

Nissan N7 是 Nissan The Arc 電氣化布局的重點車款，基於全新模組化架構打造，後者是專為電動車所設計，並針對中國大陸市場的使用需求所開發，向全球最大汽車市場的消費者提供更輕鬆的駕駛體驗、卓越的舒適性和智慧技術。

Nissan N7 定位在一款中大型電動房車，原廠鎖定的消費客群是追求提升生活方式的都市人士。在外觀部分，Nissan N7 同樣保有品牌 V-Motion 設計風格，採用封閉式格柵設計搭配分離式頭燈組，上方採用貫穿式 LED 條，兩側則是整合直立式的燈組，內部以 710 顆高功率 LED 和 882 個 OLED 發光體所構成，展現充滿未來感的樣貌。車身尺碼部分，車長 4,930mm、寬 1,895mm、高 1,487mm，軸距 2,915mm。

進入車內，Niaan N7 搭載多媒體資訊娛樂系統採用 Qualcomm ® Snapdragon ™ 8295P 處理器，提供優異的系統運算能力，帶來無縫連續的操作體驗。東風日產還與中國大陸自動駕駛技術商 Momenta 合作，將為 N7 配備名為「Navigate on Autopilot」的先進駕駛輔助系統，具備高速公路點到點自動駕駛、市區記憶路線自動駕駛、自動記憶停車等智慧功能。

此外，Nissan 作為「椅子大廠」，還將在 N7 上搭載全新開發的 AI 零壓雲毯座椅，座椅配有業界最多的 49 個感應器，組成電子皮膚系統，可精準辨識體壓變化，透過電子皮膚對體態的即時精準回饋，則可自動調整座椅背部、腰部、腿部，實現貼合的舒適支撐。該座椅還採用首創的主動式體態 AI 核心演算法，透過不斷學習、持續 OTA，讓身體時刻處於最舒適的駕駛姿勢。

動力部分則是首度公開，Nissan N7 搭載由東風汽車有限公司所生產的TZ200XS3JD 驅動馬達，最大輸出功率為 200kW。