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第2屆「國際2T經典老車嘉年華」高雄登場！破千台總價8000萬齊聚

第2屆「國際2T經典老車嘉年華」登場，總價超過8千萬老車集結高雄。（主辦單位提供）

圖文／鏡週刊

古董車迷期待已久的第2屆「國際2T經典老車嘉年華」活動，今年1月11日、12日在高雄時代大道盛大舉辦，集結美國、德國、法國、英國、義大利、日本、泰國等國，上千輛經典汽機車展示，總價值超過8千萬元以上，讓國內外的車迷朋友「以車會友」。

高雄市觀光局長高閔琳（右二）期待老車文化推廣活動能永續舉辦，成為高雄觀光新亮點。（主辦單位提供）

▲高雄市觀光局長高閔琳（右二）期待老車文化推廣活動能永續舉辦，成為高雄觀光新亮點。（主辦單位提供）

主辦單位指出，許多車迷曾經因為電影中出現的經典汽車款被深深吸引，進而入手人生第一輛愛車，也可能是祖父或父親傳承的古董車，這些值得珍藏的傳家寶，有些被車主收藏著捨不得上路，有些則會特地出國參加老車展或是各種不同的活動，擁有大批車迷！

高雄市觀光局長高閔琳表示，台灣汽機車產業在國際上實力非常堅強，而機車也是最貼近台灣人生活體驗的交通工具，主辦單位這次特別集結來自美國、德國、法國、英國、義大利、日本、泰國等地的經典老車，非常歡迎香港最資深的Scooter Power車隊特地來台灣相挺。

高閔琳說，經典老車嘉年華的盛會就是要讓台灣的車迷們不需要花錢出國，就能近距離欣賞到各種經典車款。經典老車的古樸質感讓人著迷，尤其車體設計上、引擎、鈑金、烤漆與金屬機械零件的光澤和質感令人驚艷。現場展示不同年代的經典老車、古董車、手工車、重機、改裝車、新車和特殊款電動車，宛如走入機車的時光隧道。

高閔琳指出，活動為傳遞永續環保概念，現場更鼓勵民眾自帶餐具享有優惠垃圾不落地，期待國際2T經典老車文化推廣活動，能永續舉辦，成為高雄觀光新亮點。

主辦單位表示，嘉年華除了集結超過7個國家的經典老車，讓台灣的車迷不用飛出國，就能近距離欣賞到各種車款，還有車類市集、文創及美食市集共160個單位，讓大家可以逛街購物，欣賞老車拍照，享受各種美食，各種需求一次滿足。

活動中還規劃趣味競賽，讓車友們一較高下，包括開放民眾參加拆輪胎的趣味賽，以及限額20名的彩繪安全帽比賽（高雄大學組），內容豐富，從早到晚讓大家玩得盡興。

現場更有在地高雄之名樂團與知名嘻哈歌手（影子計劃）壓軸演唱，歡迎全台及國外的朋友們一同來熱血。


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關鍵字：國際2T經典老車嘉年華高雄機車汽車摩托車

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