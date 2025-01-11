特斯拉小改款Model Y「大陸開賣3月交車」！雖漲價首日仍引搶購潮

▲特斯拉10日在大陸市場推出煥新版Model Y。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

為阻止銷貨下滑以及比亞迪、小米等大陸車企步步進逼，美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）10日起，在大陸市場推出煥新版Model Y，預計3月份開始交車。這對公司成長是利多消息，但投資者的期待恐仍不僅於此。

此次推出的兩款新車型分別為後輪驅動首發版、長續航全輪驅動首發版，售價分別為人民幣（下同）26.35萬元及30.35萬元，較舊款調漲近2萬元。根據外媒報導，特斯拉副總裁陶琳表示，Model Y在微信的官方推文5分鐘內瀏覽度就超過10萬，引發民眾關注。

特斯拉銷售人員表示，儘管新款Model Y較現行款式漲價，首日訂單仍出現搶購潮。現行款Model Y價格逾24萬元，目前提供1萬元優惠及5年免息方案，但新車訂單仍較舊款更受歡迎。

儘管推出新版 Model Y 有助於實現此目標，憑這款車並不足以滿足增長需求。特斯拉還計劃在 2025 年初推出一款低價車型，預計起價在 3 萬美元或以下，這將為特斯拉開闢更大市場。

中國乘聯會統計，2024年特斯拉上海超級工廠全年交車量超過91.6萬輛，占特斯拉全球交車量的一半。其中，大陸市場銷量達65.7萬輛，年增8.8％。特斯拉市占率已現隱憂，市場分析，隨小米、華為等本土品牌陸續推出電動車產品，特斯拉將面臨更大挑戰。

儘管市場整體走勢疲弱，特斯拉近期股價表現相對穩定。10 日特斯拉僅微跌 0.05%，收每股 394.74 美元，而標普 500 指數和道指分別下跌約 1.5% 和 1.6%，市場也因非農就業報告較預期強烈許多，削弱聯準會降息的可能性。

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