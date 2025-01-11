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福特釋出「最狂暴渦輪野馬」預告！Mustang RTR將於底特律車展亮相

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 於 2025 底特律車展前夕揭示了最新性能車款 Mustang RTR，這是繼 Mustang GTD 後，兩年內第二款新推出的性能野馬車型。該車將於稍晚正式亮相，將成為歷來最狂暴的 EcoBoost Mustang。

最熱血的渦輪野馬來襲！　Ford 釋出 Mustang RTR 預告

Mustang RTR 源於 RTR 團隊多年來在 Formula Drift 賽事的冠軍經驗，並採用了 Mustang Dark Horse 的部分性能零件，與 Ford 長達 18 年的合作關係，讓 RTR 再次打造出專為熱血駕駛者設計的車型。新車具備獨特的 Hyper Lime Brembo 煞車卡鉗與尾翼設計，不僅提升了 Mustang EcoBoost 的動態性能，也賦予其前所未有的賽道魅力。

最熱血的渦輪野馬來襲！　Ford 釋出 Mustang RTR 預告

最熱血的渦輪野馬來襲！　Ford 釋出 Mustang RTR 預告

最熱血的渦輪野馬來襲！　Ford 釋出 Mustang RTR 預告

Mustang RTR 是 Ford 第二次攜手外部合作夥伴推出的原廠性能車型，並具備當前第七代 Mustang Performance Package 中備受矚目的電子漂移剎車技術。結合了傳統手煞車的操控感與後驅漂移性能，讓駕駛者能輕鬆體驗彎道漂移的刺激，滿足從初學者到資深玩家的多元需求。

最熱血的渦輪野馬來襲！　Ford 釋出 Mustang RTR 預告

最熱血的渦輪野馬來襲！　Ford 釋出 Mustang RTR 預告

最熱血的渦輪野馬來襲！　Ford 釋出 Mustang RTR 預告

最熱血的渦輪野馬來襲！　Ford 釋出 Mustang RTR 預告

全新 Mustang RTR 的設計理念是讓更多人感受到駕駛樂趣，特別是首次接觸賽道的車迷。Vaughn Gittin, Jr. 強調，新車以極佳的重量分佈、RTR 標誌性的風格，以及為漂移與性能駕駛量身打造的元件，為各種駕駛場景帶來無限可能。Mustang 品牌經理 Joe Bellino 更指出，Ford 將持續以創新技術為核心，為Mustang 車迷提供實現速度夢想的工具。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特Mustang渦輪EcoBoost野馬跑車汽車新車美式肌肉車

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