日本電動車銷量「2024年狂跌3成」！TOYOTA慘遭比亞迪超車

▲比亞迪在日本銷量年增54%，首度超越豐田。（圖／劉芯衣攝）

圖文／CTWANT

日本汽車經銷商協會（JADA）及日本輕型汽車協會連合會（JMVA）在9日公布2024年日本國內純電動汽車（EV）銷量，雖然日產（Nissan）汽車以3萬749輛位居首位，但年減44%；比亞迪（BYD）賣出2,223輛，不僅銷量年增54%，更首次超越豐田（Toyota），該公司僅銷售2,038輛，年減30%。

根據日經中文網報導，2024年純電動乘用車在日本國內銷量降至5萬9,736輛，年減33%，時隔4年再出現衰退情形。不僅如此，純電動汽車的銷售比例也跌破2%，在主要發達國家中墊底。

日產汽車占日本國內電動車銷量40%，不過主力的輕型車Sakura銷量減少38%，降至2萬2,926輛，另一款電動車Leaf也減少48%，主要是因為現行產品自2010年推出後，僅在2017年大改款，產品力已跟不上時代。

而豐田首款量產純電動汽車bZ4X銷量僅增加10%，為1,012輛，由於bZ4X價格為550萬日圓起（約新台幣114萬元），相對偏高，因此並未引起消費者關注；本田（Honda）在2024年夏季已停止生產註冊車中唯一的電動車「本田e」

比亞迪在2023年進軍日本，2024年在日純電動汽車銷量達到2,223輛，雖然不及領先的日產和三菱（Mitsubishi）汽車，但達到進口純電動車首位的特斯拉（Tesla）40%左右。

比亞迪在日本銷售主力車款是轎車「海豹」，也就是特斯拉Model 3同級距的競爭對手。比亞迪發言人表示，比亞迪將小型純電動汽車「海豚」限量版售價調整為299萬日元起（約新台幣62萬元起），也獲得不少消費者關注。

至於韓國品牌在日本市場的表現，現代（Hyundai）汽車的電動車銷量增長24%，為607輛，主要是推出主力車型Ioniq 5改款和Ioniq 5N等新車，預計今年春季將推出低價的小型純電動汽車，加強在日本的銷售力度。

而美國品牌特斯拉在日本銷量年增3%，達到5,600輛，除了2023年9月升級的主力車型Model 3降價30萬日圓（約新台幣6.2萬元）外，加上推出零利率貸款購車優惠，也吸引大量車主選購，預計特斯拉最快會在2025年銷售Model Y改款。

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