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Honda Civic Type R添新車型 ！麂皮內裝專注駕馭、折新台幣125萬

▲Civic Type R Racing Black Package 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda推出Civic Type R Racing Black Package車型，透過黑化麂皮內裝材質，提供專注駕馭的車艙佈局。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）日本原廠今（10）日宣布，將重新開賣Civic Type R，並為其帶來Racing Black套件，屆時將在1／23上市；另外，原廠也為Civic RS換上新的車身塗料，將帶來更亮的光澤與耐用度。

▲Civic Type R Racing Black Package 。（圖／翻攝自Honda）

▲Racing Black Package主要為內裝套件，透過絨面、麂皮材質降低車艙內的光線折射，讓駕駛更專注在駕馭過程。

此次Honda日本原廠推出的Racing Black Package主要為內裝套件，讓整個座艙皆為黑色，並在儀表上採黑色絨面皮革材質、內部細微部件也以黑色為主，主要目的是降低車艙內的光線反射，為Type R營造出更專注在駕駛上的座艙空間。

▲Civic Type R Racing Black Package 。（圖／翻攝自Honda）

▲Civic Type R Racing Black Package 。（圖／翻攝自Honda）

▲Civic Type R Racing Black Package 。（圖／翻攝自Honda）

▲Civic Type R Racing Black Package 。（圖／翻攝自Honda）

▲相較先前的紅黑內裝的高調鋪陳，Racing Black套件也讓車艙更低調了些。

Racing Black Package內容包括Ultrasuede儀表板／前門板麂皮材質、黑色Type R雙前座椅（Lux Suede材質）、手機無線充電版、自動防眩照後鏡、黑色出風口飾板、銀色前車窗控制面板、黑色空調旋鈕、特殊顏色縫線（座椅、方向盤、中控台、扶手處等），日規新Civic Type R也提供5款車色（白、珍珠灰、珍珠黑、紅、賽車藍），售價自4,997,300日元起（折合新台幣約104萬起），若加上Racing Black套件則是5,998,300日圓（折合新台幣約125萬）。

另外，Honda也針對Civic RS的金油從傳統的丙烯酸三聚氰胺改為新款材質，可增添光澤並提高1.5倍耐用度上，後續也會導入在其他車款上，Civic RS當地售價為4,398,900日圓，折合新台幣約91.6萬起。

▲Civic Type R Racing Black Package 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日規Civic Type R也重新開放接單，預計在1／23就會上市。

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