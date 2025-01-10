台灣「BMW i電動車」年前推優惠！高額分期、再送3年免費充電

▲BMW汎德慶祝去年電動車銷售亮眼，推出「BMW i 榮耀共享」電動車優購專案。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW總代理汎德慶祝蟬聯豪華電動車銷售冠軍，今（10）日特別推「BMW i榮耀共享」購車優惠，入主指定BMW i電動車型除享有多元智選財務方案外，本月領牌還可享最高3年不限里程免費充電。

BMW汎德目前共導入iX1、iX2、i4、i5、i5 Touring、iX與i7等多款新世代電動車，提供完整產品陣容。1月也推出優購專案，依不同車型提供3年U-Power不限里程充電、原廠第4年延長保固、150萬48期低利率分期、低月付專案、3年或4萬公里原廠保養套裝等購車優惠。

▲BMW去年銷售最亮眼的為iX1電動休旅，共賣出2,199輛，其次是電動跑旅iX2（1,799輛），圖為iX1。



銷售表現上，2024年台灣BMW共賣出6,367輛電動車，其中又以iX1電動休旅（2,199輛）、iX2電動跑旅（1,799輛）、iX電動休旅（1,044輛）、i5房車（697輛）表現最好，其中iX1、iX2更分別站上年度Top4、Top5暢銷電動車。

以iX1來說，導入BMW Operating System 9影音系統，並具有全面智慧駕駛輔助科技，BMW汎德也推出分期購車禮遇（月付9,900元起或100萬48期低利專案）與3年租賃優惠，1月交車領牌再加贈2年U-Power不限里程免費充電，想入主BMW豪華電動車的車迷把握機會。

▲BMW i榮耀共享優惠購車專案內容。